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Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar krizi!

17.08.2021 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor ile anlaşan Sadık Çiftpınar, Fenerbahçe’deki 8 milyon TL’lik alacağını tahsil etmeden takımdan ayrılmak istemiyor.

Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar krizi!

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan oyunculardan biri stoper Sadık Çiftpınar.

Sadık Çiftpınar'ın takımdan ayrılacağı belli olmuş ve hatta Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor ile anlaşmaya varmıştı.

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8 MİLYON TL

Ancak Fenerbahçe ve Sadık Çiftpınar arasında yeni bir detay ortaya çıktı. Fanatik gazetesinin haberine göre Yeni Malatyaspor ile anlaşan Sadık Çiftpınar, Fenerbahçe’deki 8 milyon TL’lik alacağını tahsil etmeden takımdan ayrılmak istemiyor.

İNDİRİM YAPMIŞTI

Sadık Çiftpınar, 2019-20 sezonunda Falette transferinin harcama limitine takılmaması için maaşında 400 bin TL indirime gitmiş, Ali Koç bu nedenle kendisine teşekkür etmişti.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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