Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar krizi!

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan oyunculardan biri stoper Sadık Çiftpınar.

Sadık Çiftpınar'ın takımdan ayrılacağı belli olmuş ve hatta Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor ile anlaşmaya varmıştı.

8 MİLYON TL

Ancak Fenerbahçe ve Sadık Çiftpınar arasında yeni bir detay ortaya çıktı. Fanatik gazetesinin haberine göre Yeni Malatyaspor ile anlaşan Sadık Çiftpınar, Fenerbahçe’deki 8 milyon TL’lik alacağını tahsil etmeden takımdan ayrılmak istemiyor.

İNDİRİM YAPMIŞTI

Sadık Çiftpınar, 2019-20 sezonunda Falette transferinin harcama limitine takılmaması için maaşında 400 bin TL indirime gitmiş, Ali Koç bu nedenle kendisine teşekkür etmişti.



