Ozan Tufan İngiltere yolcusu

Geçtiğimiz sezon hem Fenerbahçe hem Milli Takım formasıyla gösterdiği performansla Avrupa'da çok sayıda kulübün dikkatini çeken Ozan Tufan'a İngiltere yolcusu...

ANLAŞMA SAĞLANDI

Daha önce Crystal Palace'a transferi son anda gerçekleşmeyen 26 yaşındaki oyuncu, Premier Lig ekiplerinden Watford ile prensip anlaşmasına vardı.

PAZARLIKTA SONA GELİNDİ

Sarı-Lacivertli kulüp ile menajerler aracılığıyla ilk teması kuran İngiliz yetkililerin, resmi teklifini yaptığı ve pazarlıkta sona gelindiği iddia edildi.

Watford, Ozan için kiralama teklifi sunarken, Fenerbahçe yönetimi sözleşmeye zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istiyor. Transferle ilgili son durum bugün netlik kazanacak.

FENERBAHÇE'YE LİMİT AÇILACAK

Milli futbolcunun takımdan ayrılma ihtimali hayli yüksek görünüyor. Bu transferle birlikte Fenerbahçe limit konusunda rahatlayacak. Böylelikle planlanan santrfor, sol kanat ve orta alan takviyeleri için limit açılacak ve Kanarya, hedeflediği isimler üzerinde daha net biçimde yoğunlaşacak.



