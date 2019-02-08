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Fenerbahçe'de sakatlanan Mehmet Ekici ikinci yarıya çıkamadı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.02.2019 21:51 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'ye Mehmet Ekici'den kötü haber... Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Mehmet Ekici, Kaysispor maçının ilk yarısında sakatlandı ve ikinci devrede yerini Moses'a bırakmak zorunda kaldı.

Fenerbahçe'de sakatlanan Mehmet Ekici ikinci yarıya çıkamadı

Süper Lig'in 21. haftasındaki Kayserispor-Fenerbahçe maçının 42. dakikasında Mehmet Ekici sakatlanarak yerde kaldı. Tedavisinin ardından oyuna devam edebilen Ekici, ikinci yarıya ise çıkamadı.

Yerini Moses'a bırakmak zorunda kalan tecrübeli oyuncunun son durumu yapılan kontrollerin ardından belli olacak.

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mehmet ekici Fenerbahçe

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Diyoruz anlatamıyoruz fenev revir arkadaş ne kadar müzmin sakat varsa feneve topladılar bunları ahlaksız soldado fenevi 10 kişi bıraktı soldado ahlaksız dedik onada inanmadılar bir var beş yok topcular tolgay mehmet serdar fenevliler seviniyordu bunlara alışın bu durumlara hacı bir mac kazandırırlar beş maç yatar bunlar
Alper ulusoy mu sakatlandi dedim şükür iyiymiş
çok bile dayandı sakatlanmadan...
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