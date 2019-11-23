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Fenerbahçe'de sakatlanan Mevlüt Erdinç, Yeni Malatyaspor maçında yok

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 23.11.2019 15:59 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Fenerbahçe'de sol bacak alt adelesinde kısmı yırtık tespit edilen Mevlüt Erdinç, BtcTurk Yeni Malatyaspor kafilesine alınmadı.

Fenerbahçe'de sakatlanan Mevlüt Erdinç, Yeni Malatyaspor maçında yok

Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç sakatlandı. Sarı-Lacivertliler'de sol bacak alt adelesinde kısmı yırtık tespit edilen Mevlüt Erdinç, BtcTurk Yeni Malatyaspor kafilesine dahil edilmedi.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Vedat Muriqi ve Max Kruse ile kırmızı kart cezalısı olan Isla da kafilede yer almadı.

Fenerbahçe'nin BtcTurk Malatyaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Altay Bayındır, Harun Tekin, Sadık Çiftpınar, Mathias Zanka, Serdar Aziz, Adil Rami, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Jailson, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Miha Zajc, Ferdi Kadıoğlu, Alper Potuk, Nabil Dirar, Deniz Türüç, Garry Rodrigues ve Victor Moses.

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Yeni Malatyaspor'da hedef 3 puanYeni Malatyaspor'da hedef 3 puan
Emre Belözoğlu'ndan maç yorumuEmre Belözoğlu'ndan maç yorumu
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mevlut erdinc Fenerbahçe BtcTurk Yeni Malatyaspor

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
beter olun
nekoydular ama dün
annene 18 m den frikik çakayım.
mevlüt sende ayda yilda bi oynuycan o da sakatlaniyon. hayir macta oynamiyon niye sakatlaniyonki zaten
Lan adam oynamadı ki daha
@enes_carpinlioglu_1998 albayrak şantaj yapsanaaaa.ali dürüst lobi yapsanaaaa.terim hakemleri tehdit etseneeee.cincon6 şike yapsanaaaa....
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