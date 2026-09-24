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Fenerbahçe'de sakatlık kabusu sona erdi! Marco Asensio müjdesi

Fenerbahçe'de 5 maçlık sakatlık kabusu sona eriyor! Konyaspor karşılaşmasında sakatlanarak taraftarlarını korkutan dünya starı Marco Asensio, milli ara sonrası Çaykur Rizespor maçıyla formasına kavuşuyor. Ekim ayında Galatasaray derbisi ve Şampiyonlar Ligi devleri dahil 22 günde 6 kritik sınava çıkacak olan İsmail Kartal'ın en büyük kozu İspanyol maestro olacak.

Fenerbahçe'de sakatlık kabusu sona erdi! Marco Asensio müjdesi
Emre Şen
Marco Asensio

Marco Asensio

İSP İspanya
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig ve Avrupa kulvarında şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren Fenerbahçe'de teknik heyet ve taraftarları heyecanlandıran müjdeli bir gelişme yaşandı. 22 Ağustos'taki Konyaspor mücadelesinde yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından tam 5 resmi maçı kaçıran dünyaca ünlü yıldız Marco Asensio, milli aranın ardından tamamen hazır bir şekilde sahalara dönüyor.

EYÜPSPOR MAÇINDA RİSKE EDİLMEDİ, RİZESPOR'DA SAHADA!

Fenerbahçe de sakatlık kabusu sona erdi! Marco Asensio müjdesi 1

28 günlük zorlu tedavi sürecinin ardından Eyüpspor karşılaşmasında kulübede yer alan ancak skorun getirdiği rahatlıkla riske edilmeyen İspanyol yıldız için geri sayım tamamlandı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın "Çok kaliteli bir oyuncu, ona her zaman ihtiyacımız var" sözleriyle üzerine titrediği 10 numaranın, Rizespor deplasmanıyla birlikte takımdaki pas trafiğini ve oyun kurulumunu bizzat yönetmesi hedefleniyor. Bu sezon 7 maçta 1 gol ve 1 asist üreten Asensio, milli arada fiziksel açığını tamamen kapatacak.

KANARYA'YI 22 GÜNDE 6 MAÇLIK YOĞUN FİKSTÜR BEKLİYOR!

Fenerbahçe de sakatlık kabusu sona erdi! Marco Asensio müjdesi 2

Asensio'nun takıma dönüş zamanlaması, milli ara sonrasında sarı-lacivertlileri bekleyen yıpratıcı maraton öncesi ilaç gibi geldi. Fenerbahçe, 10 Ekim'de Rizespor deplasmanıyla başlayacak ve 22 gün sürecek olan fırtına gibi bir fikstüre giriş yapacak.

DERBİ VE ŞAMPİYONLAR LİGİ MESAİSİ NEFES KESECEK!

Fenerbahçe de sakatlık kabusu sona erdi! Marco Asensio müjdesi 3

Lig ve Şampiyonlar Ligi'nin iç içe geçtiği bu zorlu maratonda Kanarya, 14 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz ekibi Aston Villa'ya konuk olacak. 17 Ekim'de Kadıköy'de Alanyaspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, 20 Ekim'de ise yine evinde Slavia Prag ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertliler için Ekim ayının en kritik virajı ise 26 Ekim'de Galatasaray deplasmanında oynanacak dev derbi olacak. Bu nefes kesen maraton 31 Ekim'deki Göztepe mücadelesiyle noktalanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Marco Asensio fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bu TFF ile mhk görevde olduğu müddet gs den başka takımlar şampiyonluk hesabı yapmasın
Osimhen gibi kronik sakat buda
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