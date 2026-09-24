Victor Osimhen'den Galatasaray'a haber var! Herkes merak ediyordu

Süper Lig'de verilen milli araya Trabzonspor karşısında alınan 4-0'lık ağır yenilgiyle giren Galatasaray'da Florya üzerindeki karabulutları dağıtacak haber Nijerya'dan geldi. Milli ara dönüşünde önce ligde Kasımpaşa, ardından Şampiyonlar Ligi'nde dünya devi Barcelona ile kritik sınavlara çıkacak olan sarı-kırmızılılarda tüm gözler Victor Osimhen'in sakatlık durumuna çevrilmişti.

BEKLENEN MÜJDEYİ SOSYAL MEDYADAN VERDİ!

Sakatlığı nedeniyle Nijerya Milli Takımı'ndan affını isteyen ve takıma verilen 5 günlük izinde ülkesine giden 27 yaşındaki dünyaca ünlü santrfor, taraftarları heyecanlandıran bir harekete imza attı. Instagram'da "Osimhen, Kasımpaşa maçında oynayabilecek" başlığıyla paylaşılan bir haberi beğenen yıldız futbolcu, sakatlığını atlattığını ve sahaya çıkmaya hazır olduğunu resmen ilan etti.

HEDEF KASIMPAŞA MAÇINDA İLK 11!

Milli aranın ardından İstanbul'a dönecek olan tecrübeli golcü, Florya'da sağlık heyeti ve teknik ekiple son bir değerlendirme yapacak. İdman eksiğini kapatıp hızla takımla çalışmalara başlaması planlanan Osimhen'in, Kasımpaşa mücadelesine ilk 11'de başlayarak formasına kavuşmayı hedeflediği öğrenildi.

OKAN BURUK'UN RÜYA HÜCUM HATTI: LEAO - OSİMHEN - SANE!

Trabzonspor hezimeti sonrası takımı ayağa kaldırmanın hesaplarını yapan teknik direktör Okan Buruk'un da gözü yollarda. Tatile çıkmadan önce kurmaylarıyla toplantı yapan başarılı çalıştırıcının, sakatlıkların bitmesiyle birlikte hücum hattında radikal bir değişikliğe gitmeyi planladığı belirtildi.

Buruk'un aklındaki ana plan; ön tarafta Leao - Osimhen - Sane üçlüsünü bir araya getirerek durdurulamaz bir hücum gücü oluşturmak. Bu muazzam üçlüyle takımdaki olumsuz havayı tamamen dağıtacağına inanan tecrübeli hocanın tek soru işareti ise Barış Alper Yılmaz'ın durumu. Milli yıldızdan da vazgeçmek istemeyen Okan Buruk, izin dönüşü Florya'da tüm formülleri masaya yatırarak nihai kararını verecek.