SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Victor Osimhen'den Galatasaray'a haber var! Herkes merak ediyordu

Süper Lig'de milli ara öncesi Trabzonspor'a 4-0 mağlup olarak liderlik koltuğunu kaptıran ve moral çöküntüsü yaşayan Galatasaray'a dev golcüsünden sevindirici haber geldi! Ülkesi Nijerya'da bulunan Victor Osimhen, sosyal medyada yaptığı hamleyle Kasımpaşa maçı öncesi camiaya adeta "Geri dönüyorum" müjdesini verdi.

Victor Osimhen'den Galatasaray'a haber var! Herkes merak ediyordu
Emre Şen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'de verilen milli araya Trabzonspor karşısında alınan 4-0'lık ağır yenilgiyle giren Galatasaray'da Florya üzerindeki karabulutları dağıtacak haber Nijerya'dan geldi. Milli ara dönüşünde önce ligde Kasımpaşa, ardından Şampiyonlar Ligi'nde dünya devi Barcelona ile kritik sınavlara çıkacak olan sarı-kırmızılılarda tüm gözler Victor Osimhen'in sakatlık durumuna çevrilmişti.

BEKLENEN MÜJDEYİ SOSYAL MEDYADAN VERDİ!

Victor Osimhen den Galatasaray a haber var! Herkes merak ediyordu 1

Sakatlığı nedeniyle Nijerya Milli Takımı'ndan affını isteyen ve takıma verilen 5 günlük izinde ülkesine giden 27 yaşındaki dünyaca ünlü santrfor, taraftarları heyecanlandıran bir harekete imza attı. Instagram'da "Osimhen, Kasımpaşa maçında oynayabilecek" başlığıyla paylaşılan bir haberi beğenen yıldız futbolcu, sakatlığını atlattığını ve sahaya çıkmaya hazır olduğunu resmen ilan etti.

HEDEF KASIMPAŞA MAÇINDA İLK 11!

Victor Osimhen den Galatasaray a haber var! Herkes merak ediyordu 2

Milli aranın ardından İstanbul'a dönecek olan tecrübeli golcü, Florya'da sağlık heyeti ve teknik ekiple son bir değerlendirme yapacak. İdman eksiğini kapatıp hızla takımla çalışmalara başlaması planlanan Osimhen'in, Kasımpaşa mücadelesine ilk 11'de başlayarak formasına kavuşmayı hedeflediği öğrenildi.

OKAN BURUK'UN RÜYA HÜCUM HATTI: LEAO - OSİMHEN - SANE!

Victor Osimhen den Galatasaray a haber var! Herkes merak ediyordu 3

Trabzonspor hezimeti sonrası takımı ayağa kaldırmanın hesaplarını yapan teknik direktör Okan Buruk'un da gözü yollarda. Tatile çıkmadan önce kurmaylarıyla toplantı yapan başarılı çalıştırıcının, sakatlıkların bitmesiyle birlikte hücum hattında radikal bir değişikliğe gitmeyi planladığı belirtildi.

Buruk'un aklındaki ana plan; ön tarafta Leao - Osimhen - Sane üçlüsünü bir araya getirerek durdurulamaz bir hücum gücü oluşturmak. Bu muazzam üçlüyle takımdaki olumsuz havayı tamamen dağıtacağına inanan tecrübeli hocanın tek soru işareti ise Barış Alper Yılmaz'ın durumu. Milli yıldızdan da vazgeçmek istemeyen Okan Buruk, izin dönüşü Florya'da tüm formülleri masaya yatırarak nihai kararını verecek.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'ye Marco Asensio'dan haber var!Fenerbahçe'ye Marco Asensio'dan haber var!
Süper Lig'de yüzyılın ihale bombası! Dünya devi Amazon Türkiye'ye giriyor: Masadaki rekor teklif dudak uçuklattıSüper Lig'de yüzyılın ihale bombası! Dünya devi Amazon Türkiye'ye giriyor: Masadaki rekor teklif dudak uçuklattı
Anahtar Kelimeler:
galatasaray Victor Osimhen Galatasaray Haberleri Son Dakika Galatasaray Haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
dinlendin mi
barışla yinus ne oldu?
En sonunda iyi bir haber.
En Çok Okunan Haberler
Avrupa'nın dev ülkesini ayağa kaldıran olay! Sokaklara döküldüler

Avrupa'nın dev ülkesini ayağa kaldıran olay! Sokaklara döküldüler

Tera'nın patronu Emre Tezmen’in ifadesi ortaya çıktı

Tera'nın patronu Emre Tezmen’in ifadesi ortaya çıktı

Beşiktaş'ta Serdal Adalı Hapoel Beer Sheva maçının stadını açıkladı!

Beşiktaş'ta Serdal Adalı Hapoel Beer Sheva maçının stadını açıkladı!

Hadise beyazlara büründü: Yeni klibinden ilk kareler

Hadise beyazlara büründü: Yeni klibinden ilk kareler

THY'den dev Boeing 737 MAX anlaşması

THY'den dev Boeing 737 MAX anlaşması

Halka arz yalanıyla yatırım tuzağı: 23 şüpheli gözaltında

Halka arz yalanıyla yatırım tuzağı: 23 şüpheli gözaltında

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.