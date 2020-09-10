Fenerbahçe''de sakatlık şoku! Rize kafilesinde 3 eksik...

Süper Lig'in açılış maçında Çaykur Rizespor ile oynayacak olan Fenerbahçe'de 3 isim kadroya dahil edilmedi.
Sarı - lacivertlilerde sakatlığı bulunan yeni transfer Mert Hakan Yandaş, hazır olmayan Filip Novak ve Genoa'ya transferi gündemde olan Miha Zajc, maç kadrosunda yer almadı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında 11 Eylül Cuma günü saat 20.00'da Rizespor ile karşılaşacak.
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