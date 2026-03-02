SPOR

Fenerbahçe'de sakatlık üstüne sakatlık! Nelsson Semedo da 1 ay yok

Fenerbahçe, Antalyaspor maçında sakatlanan Nelson Semedo’nun sol diz iç yan bağında kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı. MR sonrası tedavisine başlanan tecrübeli futbolcunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde savunma hattı için kritik bir eksik oluştu.

Cevdet Berker İşleyen
Fenerbahçe Kulübü, Antalyaspor maçında sakatlanan Nelson Semedo'nun sol diz iç yan bağında kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Futbol A Takımımızın oyuncusu Nelson Semedo’nun dün akşam oynanan Hesap.com Antalyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir Medicana Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sol diz iç yan bağda kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.

Semedo'nun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

