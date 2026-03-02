Futbolda tarihi devrim resmen başlıyor! Yeni ofsayt kuralı onaylandı

Dünya futbolunda oyunun hızını kesen, seyir zevkini düşüren ve milimetrik VAR çizgileri yüzünden bitmek bilmeyen tartışmalara neden olan mevcut ofsayt kuralı, yerini tarihi bir devrime bırakıyor. FIFA Geliştirme Direktörü Arsene Wenger'in yıllardır savunduğu ve futbol kamuoyunu ikiye bölen radikal ofsayt düzenlemesi sonunda onaydan geçti.

MİLİMETRİK OFSAYT ÇİLESİ BİTİYOR: "TAMAMEN GEÇMEK" ŞART!

İngiliz basınından The Times'ın duyurduğu habere göre; yeni kural, hücum oyuncularına devasa bir avantaj sağlayacak. Mevcut sistemde hücum oyuncusunun burnu, omzu veya kramponunun ucu dahi son savunmacının ilerisinde olsa ofsayt bayrağı kalkıyordu.

Ancak Wenger'in devrim niteliğindeki yeni kuralına göre; bir futbolcunun ofsayt sayılabilmesi için vücudunun tamamının (yüzde 100'ünün) son savunma oyuncusunun önünde, yani rakip kaleye daha yakın olması gerekecek. Vücudun herhangi bir uzvu (ayak, bacak, gövde) savunmacıyla aynı hizada kalırsa, pozisyon "oyuna devam" olarak değerlendirilecek ve atılan goller geçerli sayılacak.

İLK TEST KANADA'DA YAPILACAK

Bu radikal değişikliğin oyunun dengesini nasıl etkileyeceğini görmek isteyen FIFA, kuralı önce pilot bir ligde test etme kararı aldı. Yeni ofsayt kuralının ilk resmi denemeleri Kanada Premier Ligi'nde gerçekleştirilecek. Bu test sürecinde takımların taktiksel dizilişleri, gol sayılarındaki artış ve VAR sisteminin adaptasyonu yakından mercek altına alınacak.

TÜM DÜNYADA NE ZAMAN UYGULANACAK?

Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği bu kural, testlerin başarılı geçmesi halinde kademeli olarak küresel çapta yürürlüğe sokulacak. Planlamalara göre, futbolda gol rekorlarının kırılmasına yol açması beklenen bu yeni ofsayt kuralı, 2027/28 sezonundan itibaren tüm dünyada adım adım uygulanmaya başlanacak.