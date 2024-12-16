Fenerbahçe'de Samet Akaydin krizi! Son maçta tribünler tarafından yuhalanmıştı, kararını yönetime bildirdi

Fenerbahçe'de Samet Akaydin devre arasında takımdan ayrılıyor. Jose Mourinho'nun çok beğendiği oyuncuların başında gelen Samet Akaydin, kendisine gelen tepkilerden sonra takımdan ayrılmaya karar verdi.

JOSE MOURINHO SAHİP ÇIKMIŞTI

Fenerbahçe maçlarında yaptığı hataların ardından son oynanan mücadelede ıslıklanan Samet Akaydin'a maç sonrası Jose Mourinho sahip çıkmış ve galibiyeti Samet'e armağan ettiğini söylemişti.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR

Mourinho'nun yaptığı jeste rağmen mutsuz olduğunu söyleyen Samet, Ali Koç ve ekibine devre arasında ayrılmak istediğini bildirdi. Menajerine de talimat veren milli oyuncu, devre arasında kesin olarak takımdan ayrılacak.