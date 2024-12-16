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Fenerbahçe'de Samet Akaydin krizi! Son maçta tribünler tarafından yuhalanmıştı, kararını yönetime bildirdi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
16.12.2024 17:53
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Fenerbahçe'de taraftarların hedefinde yer alan Samet Akaydin gemileri yaktı. Mutsuz olduğu bir ortamda bulunmak istemediğini yönetime bildiren milli oyuncu, devre arasında takımdan ayrılacağını Ali Koç ve ekibine bildirdi.

Fenerbahçe'de Samet Akaydin krizi! Son maçta tribünler tarafından yuhalanmıştı, kararını yönetime bildirdi
Samet Akaydin

Samet Akaydin

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de Samet Akaydin devre arasında takımdan ayrılıyor. Jose Mourinho'nun çok beğendiği oyuncuların başında gelen Samet Akaydin, kendisine gelen tepkilerden sonra takımdan ayrılmaya karar verdi.

JOSE MOURINHO SAHİP ÇIKMIŞTI

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Fenerbahçe maçlarında yaptığı hataların ardından son oynanan mücadelede ıslıklanan Samet Akaydin'a maç sonrası Jose Mourinho sahip çıkmış ve galibiyeti Samet'e armağan ettiğini söylemişti.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR

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Mourinho'nun yaptığı jeste rağmen mutsuz olduğunu söyleyen Samet, Ali Koç ve ekibine devre arasında ayrılmak istediğini bildirdi. Menajerine de talimat veren milli oyuncu, devre arasında kesin olarak takımdan ayrılacak.

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fenerbahçe samet akaydın
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