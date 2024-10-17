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Fenerbahçe’de Samsunspor maçı öncesi kadro şekilleniyor! İrfan Can Kahveci ve Flip Kostic ilk 11'e...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
17.10.2024 15:33
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Fenerbahçe, milli ara dönüşü Trendyol Süper Lig'in 9.haftasında deplasmanda ligde maç fazlasıyla ikinci sırada bulunan Samsunspor'a konuk olacak. Karşılaşma öncesi sarı - lacivertlilerde Çağlar Söyüncü ve Mert Hakan Yandaş sakatlıklarını atlatıp takımla çalışmalara başlarken, Allan Saint-Maximin’in durumu belirsizliğini koruyor. Aynı zamanda Uluslar Ligi'nde Milli forma ile 2 gol atan İrfan Can Kahveci ve yeni transfer Flip Kostic'in ilk 11'de yer alması bekleniyor. İşte maç öncesi son durum...

Fenerbahçe’de Samsunspor maçı öncesi kadro şekilleniyor! İrfan Can Kahveci ve Flip Kostic ilk 11'e...

Fenerbahçe ile Samsunspor arasındaki Süper Lig maçı 20 Ekim Pazar günü saat 19.00’da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak. Mücadelenin orta hakemi Muhammet Ali Metoğlu olurken, yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Serkan Olguncan yapacak. 16 puan ile 4’üncü sırada bulunan Sarı-lacivertliler, Samsun deplasmanından 3 puan ile dönmek istiyor.

ÇAĞLAR VE MERT HAKAN DÖNDÜ

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Fenerbahçe’de milli ara öncesi sakatlanan Çağlar Söyüncü ve Mert Hakan Yandaş’tan sevindirici haber geldi. İki oyuncu da son antrenmanda takımla beraber antrenmanın tamamında çalıştı. Her iki oyuncu da Jose Mourinho’nun forma vermesi halinde Samsunspor karşısında görev alabilecek.

MAXIMIN’DE SORU İŞARETİ

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Fenerbahçe’de son yapılan antrenmanda takımla beraber çalışmayan Fransız oyuncu Allan Saint-Maximin’in durumu henüz belli değil. Sakatlığından dolayı dün yapılan antrenmanda olmayan, salonda güçlendirme çalışmaları yapan 27 yaşındaki futbolcunun durumu hafta sonu belli olacak.

FILIP KOSTIC FORMAYI ALMAYA HAZIRLANIYOR

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Savunmadan topla çıkarken zorluk yaşayan Fenerbahçe’de yeni transfer Filip Kostic’in ilk 11’e girmesi bekleniyor. Sarı-lacivertli takımda Portekizli teknik adam Jose Mourinho’nun bu soruna çözüm olarak Kostic’e savunmanın solunda yer vermesi bekleniyor.

İRFAN CAN İLK 11’E GERİ DÖNÜYOR

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Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho’nun Antalyaspor maçının ilk 11’ine göre birkaç değişiklik yapması bekleniyor. Portekizli teknik adam, Mert Müldür ve sakatlıktan yeni dönen Çağlar Söyüncü’yü kulübede bekletmeyi planlıyor. Ayrıca takımla beraber çalışmaya henüz başlamayan İsmail Yüksek ve Maximin’in durumu da belirsizliğini koruyor.

Sarı-lacivertli ekibin muhtemel ilk 11’i şu şekilde:

“Livakovic - Osayi Samuel, Djiku, Oosterwolde, Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, En-Nesyri"

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Mert Hakan Yandaş İrfan Can Kahveci Çağlar Söyüncü fenerbahçe
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