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  4. Fenerbahçe'de Samsunspor maçı öncesi önemli eksikler! 9 isim kadroda yok...

Fenerbahçe'de Samsunspor maçı öncesi önemli eksikler! 9 isim kadroda yok...

20.08.2023 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2'nci haftasında pazartesi günü Samsunspor ile saat 21.00’de karşı karşıya gelecek. Sarı - lacivertlilerin Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda oynayacağı maçın kamp kadrosuna takıma yeni katılan Brezilyalı orta saha Fred ile milli futbolcu Cengiz Ünder de dahil edildi.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Yılport Samsunspor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

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Sarı-lacivertli ekipte Rodrigo Becao, Samet Akaydin, Emre Mor, Bright Osayi-Samuel, Luan Peres, Miguel Crespo, Miha Zajc, Serdar Dursun ve Burak Kapacak kadroda yer almadı.

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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kamp kadrosunda bulunan oyuncular şöyle:

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Alexander Djiku, Emir Ortakaya, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Yusuf Kocatürk, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Fred, Cengiz Ünder, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Umut Nayir.

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