Fenerbahçe'de seçim ile Kasımpaşa karşılaşması çatıştı! Ünlü gazeteci iddiada bulundu! 'Abi başkanlık seçimi nasıl gidiyor' diye bana sordular

Fenerbahçe’de başkanlık seçimi tamamlandı. Sadettin Saran Ali Koç’u geçerek kulübün 38.başkanı olurken, oy sayımı sırasında Kasımpaşa maçında oynayan oyunculardan 2’si seçimin durumunu öğrenmek için ünlü bir gazeteciyle iletişime geçtiği iddiası gündeme çıktı.

Fenerbahçe’de seçim ile Kasımpaşa karşılaşmasının benzer saatlerde olmasının takıma etkisi tartışılırken, gazeteci Sercan Hamzaoğlu’ndan flaş bir iddia gündeme geldi. Hamzaoğlu’nun 'Abi başkanlık seçimi nasıl gidiyor' diye bana sordular sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı…

‘‘MAÇIN BAŞLAMASINA 20 DAKİKA KALA…’’

Sercan Hamzaoğlu, "Maçın başlamasına 20 dakika kala 2 tane futbolcu bana mesaj attı, 'Abi başkanlık seçimi nasıl gidiyor' diye. Bir tanesi ilk 11 oynuyordu. Bu kadar futbolcuları etkileyen bir süreç oldu." dedi.

''BAŞKANLIK DEĞİŞİMİ BİZİ ETKİLER Mİ?''

Sercan Hamzaoğlu, ‘‘Ayrıca maçtan sonra birçok yabancı futbolcu, 'Başkanlık değişimi bizi etkiler mi? Biz buraya gelirken güçlü ve zengin bir başkanla kimsenin Fenerbahçe'den alacağı kalmadı şeklinde anlatıldı. Şimdi sorun yaşar mıyız?' diye Devin Özek'e sormuş. 'Sorun yok' denmiş. Haber alamam ben değil mi? Daha çok detay var.’’ dedi.

