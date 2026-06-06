Fenerbahçe'de seçim öncesi forvet savaşı! Vlahovic sürprizi...

Fenerbahçe'de sarı-lacivertli camianın nefesini tutarak beklediği olağanüstü seçimli genel kurula artık sadece bir gün kaldı. Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi arasındaki kıyasıya rekabet, projelerden çok yeşil sahaya inecek dünya yıldızlarının isimleriyle alevlenmeye devam ediyor. Hakan Safi'nin Mason Greenwood ile anlaştığını duyurmasının ardından, Aziz Yıldırım cephesinden de hücum hattına yönelik çok sürpriz bir hamle geldi.

AZİZ YILDIRIM'DAN YENİ FORVET HAMLESİ

Aziz Yıldırım, santrfor bölgesi için yürüttüğü çalışmalara hız verdi. Uzun süredir gündemde olan Serhou Guirassy ve eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi gibi isimlerle temas halinde olan Yıldırım cephesinin, listeye dünyaca ünlü bir yıldızı daha eklediği iddia edildi.

SÜRPRİZ B PLANI: DUSAN VLAHOVIC

Seçime saatler kala spor kulislerine düşen iddialara göre; Aziz Yıldırım ve kurmayları, İtalyan devi Juventus ile yollarını ayıran 26 yaşındaki Sırp süperstar Dusan Vlahovic'i güçlü bir alternatif plan olarak değerlendirmeye aldı. Dev forvet transferinde işi şansa bırakmak istemeyen Yıldırım cephesinin, serbest statüdeki oyuncunun temsilcileriyle kısa süre içinde resmi temas kurmayı planladığı öne sürüldü.

Yarın yapılacak tarihi seçimde sandıktan çıkacak sonuç, sadece kulübün geleceğini değil, Kadıköy çimlerine ayak basacak dünya yıldızlarının kim olacağını da belirleyecek.