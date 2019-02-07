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Fenerbahçe'de Şener Özbayraklı 28 kişilik kadroya Ersun Yanal'ın kararıyla yazıldı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.02.2019 14:41 | Son Güncelleme

Tolgay transferinde takas olmak istemeyen Şener, Beşiktaş yerine G.Saray’ı istedi. Yönetim etkisiyle 28 kişilik kadroda yoktu. Sonra Yanal’ın kararıyla yazıldı. Şener, Göztepe zaferini buruk yaşadı!

Fenerbahçe'de Şener Özbayraklı 28 kişilik kadroya Ersun Yanal'ın kararıyla yazıldı

Şener Özbayraklı’nın yılan hikayesine dönen akıbeti Göztepe maçına yansımış... Tolgay Arslan transferinde F.Bahçe’nin takasta kullanmak istediği tecrübeli sağ bek, Siyah-Beyazlılar’a gitmek istemedi. Şenol Güneş’in çok istediği Şener, G.Saray’la anlaşma sağladı. Ancak yönetim onun bu tercihini onaylamadı. Tolgay Arslan transferi ise son anlara sarktı. Şener’in bu tavrından hoşnut olmayan F.Bahçe yönetimi, onun 28 kişilik listede olmasını istemedi. Ancak Yanal ona ihtiyaç duydu.

ISLA’DAN BAŞKA SEÇENEK YOKTU

Ersun Yanal’ın gelişiyle sağ bekte patlama yapan Şilili Isla, hocanın ilk tercihi oldu. Yanal, o bölgede bir problem durumunda işi garantiye alıp geri kalan dönemde Şener’in kadroda olmasını istedi. Volkan Demirel’de olduğu gibi yönetim, Yanal’ın Şener kararına karşı çıkmadı... G.Saray’la anlaşma sağladığı iddia edilen Şener’in sezon sonunda Sarı-Kırmızılılar’a gitmesi bekleniyor. Ancak Başkan Koç Camiya Sesleniş’te, Şener’in bitecek mukavelesini uzatmak istediklerini söylemişti.

KİMSEYLE KONUŞMAK İSTEMEDİ

Göztepe galibiyetini coşkulu şekilde kutlayan yönetim ve futbolcular dışında Şener’in de stattan ayrılırken çok gergin olduğu aktarıldı. Şener Özbayraklı’nın kendisiyle konuşmak ve fotoğraf çektirmek isteyen taraftarları geri çevirdiği ve oradan ayrılmaya çalıştığı, hatta aracının kapısını sinirden dolayı hızla kapatıp yakınıyla birlikte stattan hızla uzaklaştığı bildirildi. Transferde geleceğini belirleyemeyen Şener, 3 puanın sevincini de yaşayamadı

(AKŞAM)

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