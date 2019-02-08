Fenerbahçe'de Şener Özbayraklı Kayserispor maçının kadrosuna alınmadı

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nun 21. haftasında 8 Şubat Cuma günü saat 20.30’da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sarı kart cezası bulunan Mehmet Topal ile Göztepe maçında sakatlanan Sadık kadroya dahil edilmezken Şener Özbayraklı Ersun Yanal'ın kararıyla kadroda kendine yer bulamadı.