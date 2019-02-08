SPOR

Fenerbahçe'de Şener Özbayraklı Kayserispor maçının kadrosuna alınmadı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.02.2019 09:29 | Son Güncelleme

Süper Lig'de deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kadrosu belli oldu. Şener Özbayraklı Ersun Yanal'ın kararıyla kadroda kendine yer bulamadı.

Şener Özbayraklı Ersun Yanal'ın kararıyla kadroda kendine yer bulamadı.

İşte kafile kadrosu

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nun 21. haftasında 8 Şubat Cuma günü saat 20.30’da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sarı kart cezası bulunan Mehmet Topal ile Göztepe maçında sakatlanan Sadık kadroya dahil edilmezken Şener Özbayraklı Ersun Yanal'ın kararıyla kadroda kendine yer bulamadı.

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nun 21. haftasında 8 Şubat Cuma günü saat 20.30’da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sarı kart cezası bulunan Mehmet Topal ile Göztepe maçında sakatlanan Sadık kadroya dahil edilmezken Şener Özbayraklı Ersun Yanal'ın kararıyla kadroda kendine yer bulamadı.

Volkan Demirel

Volkan Demirel

Harun Tekin

Harun Tekin

Berke Özer

Berke Özer

Martin Skrtel

Martin Skrtel

Roman Neustadter

Roman Neustadter

Mauricio Isla

Mauricio Isla

Hasan Ali Kaldırım

Hasan Ali Kaldırım

İsmail Köybaşı

İsmail Köybaşı

Jailson

Jailson

Eljif Elmas

Eljif Elmas

Tolgay Arslan

Tolgay Arslan

Mehmet Ekici

Mehmet Ekici

Miha Zajc

Miha Zajc

Alper Potuk

Alper Potuk

dadad

dadad

Mathieu Valbuena

Mathieu Valbuena

Victor Moses

Victor Moses

Andre Ayew

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Roberto Soldado

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Islam Slimani

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Michael Frey

Ferdi Kadıoğlu

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Fenerbahçe Kayserispor Spor Toto Süpe Lig şener özbayraklı

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