SPOR

Fenerbahçe'de Serdar Aziz sahalardan 3 hafta uzak kalacak

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.04.2019 19:12 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin, Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan ve ilk yarının sonunda oyundan alınan Serdar Aziz'in sol bacak üst arka adale zarında yırtık ve kanama olduğu tespit edildi.

Fenerbahçe'de Serdar Aziz sahalardan 3 hafta uzak kalacak

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Alanyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de ilk yarı sonunda sakatlanan Serdar Aziz'in son durumu açıklandı.

Sakatlığı nedeniyle karşılaşmanın ikinci yarısına çıkamayıp yerini Sadık Çiftpınar'a bırakan Serdar'ın sol bacak üst arka adale zarında yırtık tespit edildi.

Serdar Aziz'in sahalardan 2-3 hafta uzak kalması bekleniyor.

Öte yandan kart cezalıları Mehmet Ekici, Hasan Ali Kaldırım ve İsmail Köybaşı ile sakatlığı süren Victor Moses da Trabzonspor maçında oynayamayacak.

PARTNEREski sevgiliden bomba itiraf! Angelina cinsel ilişki bağımlısıydıEski sevgiliden bomba itiraf! Angelina cinsel ilişki bağımlısıydı
F.Bahçe'de sıcak saatler! Ali Koç ve Yanal...F.Bahçe'de sıcak saatler! Ali Koç ve Yanal...
F.Bahçe'den iki kötü istatistik daha F.Bahçe'den iki kötü istatistik daha
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe serdar aziz

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Son dakika: Kağıthane'de 4 katlı bir bina çöktü

Son dakika: Kağıthane'de 4 katlı bir bina çöktü

Hiç oynamadı ama devler onu istiyor

Hiç oynamadı ama devler onu istiyor

Ve Mbappe'yi açıkladı! Real Madrid sözleri

Ve Mbappe'yi açıkladı! Real Madrid sözleri

F.Bahçe'de sıcak saatler! Ali Koç ve Yanal...

F.Bahçe'de sıcak saatler! Ali Koç ve Yanal...

Fenerbahçe taraftarını çıldırtacak olay

Fenerbahçe taraftarını çıldırtacak olay

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Can Bartu'nun veda törenine damga vuran an

Can Bartu'nun veda törenine damga vuran an

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

F.Bahçe'den 2. Lig'e gidiyor!

F.Bahçe'den 2. Lig'e gidiyor!

'Fener Ol' projesinde rekor bağış! Açıklandı

'Fener Ol' projesinde rekor bağış! Açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'de Serdar Aziz sahalardan 3 hafta uzak kalacak

F.Bahçe'ye bir kötü haber daha! Sakatlandı...

Ali Koç, Samandıra'da Ersun Yanal ile görüşecek

F.Bahçe'de sıcak saatler! Ali Koç ve Yanal...

Fenerbahçe'den iki kötü istatistik daha

F.Bahçe'den iki kötü istatistik daha

Fenerbahçe taraftarını çıldırtacak olay

Fenerbahçe taraftarını çıldırtacak olay

F.Bahçe'de hiç oynamadı ama dünya devleri onu istiyor

Hiç oynamadı ama devler onu istiyor

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selim Kosif'ten flaş eleştiri

Fenerbahçeli eski yöneticiden flaş eleştiri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.