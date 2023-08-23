Fenerbahçe'de Serdar Dursun transferi çıkmaza girdi, beklenmedik kriz! Yine problem çıktı...

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Samsunspor'u Dzeko ve Szymanski'nin golleriyle 2-0 geçen Fenerbahçe, 2'de 2 yaparak 6 puanla liderlik koltuğuna otururken, Sarı-Lacivertliler bu sezon Konferans Ligi eleme turları ve ligdeki maçlarını hepsini kazanarak 6'da 6 yapmayı başarmış durumda.

Transferin de hızlı ekiplerinden olan Sarı Kanarya, bu sezon birçok yıldızı kadrosuna katarken, aynı zamanda birçok yıldızına da veda etti. Transfer döneminde tam 14 oyuncusunu gönderen Fenerbahçe'de bir ayrılığın daha yaşanması an meselesi.

SIRADAKİ İSİM SERDAR DURSUN...

Fenerbahçe'de bu sezon forma şansı bulamayan ve teknik direktör İsmail Kartal'ın planlarında yer almayan Serdar Dursun'un takımdan ayrılması beklenirken, golcü oyuncu ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

GÖRÜŞMELER DURDU

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Konyaspor, Serdar Dursun’a yıllık 700 bin euro önerirken, Serdar 1.3 milyon euro talep etti. 31 yaşındaki oyuncunun bu talebi sonrası görüşmeler durdu. Fenerbahçe ile anlaşan ancak Serdar Dursun’dan henüz yanıt alamayan Fatih Karagümrük beklemede.

DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI...

Polonya ekibi Rakow ile prensipte anlaşan Serdar Dursun, kontrat pazarlığına başlayınca beklemediği bir cevap aldı. Fenerbahçe'den net 800 bin euro maaş alan Serdar Dursun, Rakow'dan da aynı maaşı talep edince Rakow yöneticileri ''Bu olayı karşılamamız imkansız'' diyerek masadan kalktı.

