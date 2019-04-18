Fenerbahçe'de Serkan Acar mezarı başında anıldı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Serkan Acar'ın Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan kabri başında düzenlenen anma törenine, merhumun ailesi, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş, Metin Sipahioğlu, İlker Dinçay, eski başkan Aziz Yıldırım, eski yöneticiler, sporcular, kongre üyeleri ve taraftarların katıldığı bildirildi.
Anma töreninde merhum Serkan Acar için dua okunduğu
Burak Yılmaz için flaş karar
G.Saray'ın eski hocası dünya devine gitti
TFF'nin Beylerbeyi Tesisleri açıldı
Barça'dan Abdülkadir'e yanıt
G.Saray'a Real Madrid'den transfer!
Şoke eden Ozan Kabak gerçeği!
Tarihi kampanyada rekor gelir!
G.Saray'da çifte sakatlık! Şoke eden haber
'İntikam değil, rövanş maçı'
Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
Beşiktaş'ta ayrılık! Geri dönmek istiyor
Yıldız isim açıkladı! 'Türkiye'ye gidebilirim'
Şok sakatlık! Antrenmanda dirseği kırıldı
Beşiktaş'ın teklifini açıkladı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum