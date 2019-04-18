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Fenerbahçe'de Serkan Acar mezarı başında anıldı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 18.04.2019 13:59 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin eski milli futbolcusu ve kulübün genel müdürü Serkan Acar, vefatının 6. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Fenerbahçe'de Serkan Acar mezarı başında anıldı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Serkan Acar'ın Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan kabri başında düzenlenen anma törenine, merhumun ailesi, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş, Metin Sipahioğlu, İlker Dinçay, eski başkan Aziz Yıldırım, eski yöneticiler, sporcular, kongre üyeleri ve taraftarların katıldığı bildirildi.

Anma töreninde merhum Serkan Acar için dua okunduğu

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