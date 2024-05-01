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Fenerbahçe'de sezon bitmeden veda! Yönetim kurulu üyelerini toplayıp konuşma yaptı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
01.05.2024 19:55
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Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Görevi sezon sonu bırakacağı beklenen Ali Koç'un yönetim kurulu üyelerini toplayıp veda konuşması yaptığı ifade edildi.

Fenerbahçe'de sezon bitmeden veda! Yönetim kurulu üyelerini toplayıp konuşma yaptı...

Fenerbahçe'de uzun süredir başkanlık koltuğunda oturan Ali Koç vedaya hazırlanıyor. Birçok kez sezon sonunda ayrılacağını söyleyen Ali Koç'un veda konuşmasını yaptığı iddia edildi.

SALI GÜNÜ VEDA ETTİ

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Tecrübeli gazeteci Ferudun Niğdelioğlu'nun haberine göre; Ali Koç, salı günü tüm yönetim kurulu üyelerini toplayıp veda konuşması yaptı ve kararının sezon sonunda görevi bırakmak olduğunu yineledi.

ADAY OLMAYACAK

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Fenerbahçe'de yapılacak yeni başkanlık seçiminde aday olmayacağı öğrenilen Ali Koç'un yeni gelecek yönetime yardımda bulunacağı da gelen haberler arasında...

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