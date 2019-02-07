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Fenerbahçe'de sezon sonu ayrılacak 8 isim belli oldu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.02.2019 15:01 | Son Güncelleme

Fenerbahçe gelecek sezon şampiyonluk için kadrosunu büyük oranda değiştirmeyi planlarken, mayıs ayından Benzia’dan sonra gidecek isimler de yavaş yavaş netleşiyor.

Teknik Direktör Ersun Yanal’ın gelecek sezon için takımda düşünmediği isimleri yönetime bildirdiği öğrenildi.

Yanal onları takımda düşünüyor

Yanal’ın Sarı-Lacivertli yönetime verdiği listede Roberto Soldado, Mathieu Valbuena, İsmail Köybaşı, Carlos Kameni, Mehmet Topal, Roman Neustatder, Michael Frey ve Tolga Ciğerci’nin bulunduğu öğrenildi.

Yanal’ın Sarı-Lacivertli yönetime verdiği listede Roberto Soldado, Mathieu Valbuena, İsmail Köybaşı, Carlos Kameni, Mehmet Topal, Roman Neustatder, Michael Frey ve Tolga Ciğerci’nin bulunduğu öğrenildi.

Bu oyunculardan Soldado ve Valbuena’nın sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

Bu oyunculardan Soldado ve Valbuena’nın sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

Ancak mukavelelerinde yer alan maddeye göre 6’şar maça daha çıkarlarsa sözleşmeleri uzayacak.

Ancak mukavelelerinde yer alan maddeye göre 6’şar maça daha çıkarlarsa sözleşmeleri uzayacak.

Yanal’ın kalan dönemde bu isimleri 6 kez daha oynatsa da yönetimin takımda tutmayacağı belirtildi.

Yanal’ın kalan dönemde bu isimleri 6 kez daha oynatsa da yönetimin takımda tutmayacağı belirtildi.

Sözleşmeleri haziranda sona erecek isimlerden Tolga, İsmail ve Neustadter ile görüşme yapılmayacak ve gönderilecek.

Sözleşmeleri haziranda sona erecek isimlerden Tolga, İsmail ve Neustadter ile görüşme yapılmayacak ve gönderilecek.

2020’ye kadar anlaşması olan Kameni ve Mehmet Topal ile 2022’ye kada sözmeşmesi bulunan Frey’e de takım bulmaları söylenecek. (STAR)

2020’ye kadar anlaşması olan Kameni ve Mehmet Topal ile 2022’ye kada sözmeşmesi bulunan Frey’e de takım bulmaları söylenecek. (STAR)
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