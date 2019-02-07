Fenerbahçe'de sezon sonu ayrılacak 8 isim belli oldu

Teknik Direktör Ersun Yanal’ın gelecek sezon için takımda düşünmediği isimleri yönetime bildirdiği öğrenildi.

Yanal onları takımda düşünüyor

Yanal’ın Sarı-Lacivertli yönetime verdiği listede Roberto Soldado, Mathieu Valbuena, İsmail Köybaşı, Carlos Kameni, Mehmet Topal, Roman Neustatder, Michael Frey ve Tolga Ciğerci’nin bulunduğu öğrenildi.

Bu oyunculardan Soldado ve Valbuena’nın sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

Ancak mukavelelerinde yer alan maddeye göre 6’şar maça daha çıkarlarsa sözleşmeleri uzayacak.

Yanal’ın kalan dönemde bu isimleri 6 kez daha oynatsa da yönetimin takımda tutmayacağı belirtildi.

Sözleşmeleri haziranda sona erecek isimlerden Tolga, İsmail ve Neustadter ile görüşme yapılmayacak ve gönderilecek.