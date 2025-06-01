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Fenerbahçe'de sezonun üçüncü ayrılığı resmen açıklandı! Yıldız oyuncu sosyal medyadan veda etti

Fenerbahçe'nin sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'den kiraladığı Allan Saint-Maximin takıma veda ettiğini açıkladı. Dzeko ve Dusan Tadic'in ayrılığının ardından sarı-lacivertlilerde üçüncü ayrılık resmen yaşanmış oldu.

Fenerbahçe'de sezonun üçüncü ayrılığı resmen açıklandı! Yıldız oyuncu sosyal medyadan veda etti
Emre Şen
Allan Saint-Maximin

Allan Saint-Maximin

FRA Fransa
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'de sezonun bitmesinin ardından Fenerbahçe'de peş peşe ayrılıklar gelmeye devam ediyor. Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in ayrılığı sonrası sarı-lacivertli yıldız Allan Saint-Maximin de takıma veda etti.

"HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER"

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Allan Saint-Maximin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı.

Fransız futbolcu, açıklamasında, "Tüm yıl boyunca gösterdiğiniz sevgi ve desteğiniz için ne kadar teşekkür etsem azdır. Futbolun dışında da sorunlar yaşadığım güzel ama zor bir deneyim oldu ama şükürler olsun ki artık her şey yolunda. Bu zorluklara rağmen elimden sahada elimden gelenin en iyisini yaptım ve her gün bana gösterdiğiniz sevgi ve desteğiniz için minnettarım. Fenerbahçe her zaman kalbimde özel bir yere sahip olacak. Herkese teşekkür ederim ve en iyisini diliyorum." dedi.

FENERBAHÇE'DE İSTEDİĞİ PERFORMANSI VEREMEDİ

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Al-Ahli'den kiralanan Allan Saint-Maximin, Fenerbahçe'de istenilen performansı sağlayamadı. Sarı-lacivertli formayla 31 maça çıkan Maximin; 4 gol, 4 asistlik katkı sağlayarak beklentilerin altında kalmıştı.

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