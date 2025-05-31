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Fenerbahçe'de sezonun yıldızı Skriniar'dan Konyaspor maçı sonrası hiç beklenmedik açıklama!

Süper Lig'i Konyaspor karşısında alınan 2-1'lik skorla kapatan Fenerbahçe'de sezonun iyilerinden olan Milan Skriniar karşılaşmanın ardından hiç beklenmedik açıklamalarda bulundu. Skriniar'ın bu sözleri sosyal medyada 'veda' olarak nitelendirildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de sezonun yıldızı Skriniar'dan Konyaspor maçı sonrası hiç beklenmedik açıklama!
Berker İşleyen
Milan Skriniar

Milan Skriniar

SLO Slovakya
Yaş: 30 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin PSG'den kiraladığı ve sezonun Sarı-Lacivertliler adına en iyi isimlerinden biri olan Milan Skriniar, Konyaspor maçının ardından sarı-lacivertli taraftarları endişelendiren bir açıklama yaptı.

"HER ZAMAN İYİ HATIRLAYACAĞIM"

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Skriniar, Fenerbahçe'deki günlerini şöyle değerlendirdi: "İlk günden beri inanılmaz bir destek gördüm. Herkes bana muhteşem bir şekilde davrandı. Burada geçirdiğim zaman harikaydı ve kendimi gururlu hissettim. Sahada her zaman elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalıştık, ancak sezon istediğimiz gibi sonuçlanmadı. Şampiyon olamadık, bu olumsuz bir durum, ama buradaki anılarım hep güzel kalacak. Fenerbahçe'yi her zaman iyi hatırlayacağım."

DZEKO VE TADIC'E VEDA MESAJI

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Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in takımdan ayrılmasıyla ilgili konuşan Skriniar, "Onlar hem büyük oyuncular hem de profesyoneller, aynı zamanda yakın arkadaşlarım. İletişimimiz devam edecek. Onlara en iyisini diliyorum ve yeni yolculuklarında mutlu olmalarını umuyorum," dedi.

VEDA MI EDİYOR?

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"Fenerbahçe'yi güzel hatırlayacağım" sözleri üzerine yayıncı kuruluş muhabiri Skriniar'a, "Bu bir veda açıklaması mı?" diye sordu. 30 yaşındaki Slovak stoper, "Veda anlamında söylemedim, sadece burada geçirdiğim güzel anıları ve insanların bana yaklaşımını vurgulamak istedim. Sezon sona erdi, şimdi milli takıma katılacağım. Ardından ailemle tatil yapacağım. Gelecek adımlarla ilgili kulüple görüşmelerimiz olacak," yanıtını verdi.

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Fenerbahçe Fenerbahçe
2 - 1
Tümosan Konyaspor Tümosan Konyaspor

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