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  4. Fenerbahçe'de sıcak saatler... O oyuncu için karar verildi!

Fenerbahçe'de sıcak saatler... O oyuncu için karar verildi!

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
25.03.2025 22:40
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Fenerbahçe'de Japonya'ya transferi söz konusu olan Cenk Tosun'un takımda kalmasına karar verildi. Bu sezon yedek kulübesinden çıkamayan Cenk'in sezonun kalan bölümünde daha fazla süre alması bekleniyor.

Fenerbahçe'de sıcak saatler... O oyuncu için karar verildi!
Cenk Tosun

Cenk Tosun

TR Türkiye
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Deneyimli oyuncu Cenk Tosun bu sezonu Sarı-lacivertli kulüpte tamamlayacak. Jose Mourinho'nun da milli oyuncunun kalması yönünde talimat verdiği öğrenildi.

KADRODA TUTULACAK

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Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ve takımda Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'nin arkasında 3. forvet olan Cenk Tosun, sezon boyunca yedek kulübesinde kaldı. Cenk, sarı-lacivertli formayla 2'si ilk 11 olmak üzere 17 maçta süre aldı ve 2 gol kaydetti. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun her seferinde çalışkanlığı ve profesyonelliği ile övdüğü deneyimli oyuncu, kariyerini Japonya'da sürdürme kararı sonrası teknik heyet ve yönetimden izin alırken, bu transferi gerçekleşmedi. Mourinho, son yaşanan sakatlıkların ardından ligin kalan bölümünde Cenk'ten daha fazla yararlanmak için kadroda tutma kararı aldı.

SÜPER LİG'DE 7 MAÇTA 1 GOL

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Cenk Tosun, Trendyol Süper Lig'de 7 maçta şans bulurken, tamamında sonradan oyuna girdi. Cenk bu maçlarda toplam 71 dakika süre aldı. 33 yaşındaki forvet, sarı-lacivertli formayla ilk golünü ise 19 Ocak'ta oynanan Adana Demirspor müsabakasında kaydetti. Ligin 20. haftasında oynanan mücadelenin 76. dakikasında maça dahil olan Cenk, 90. dakikada fileleri havalandırdı. Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasındaki maçların ikisinde ise Cenk ilk 11'de başladı. Kasımpaşa maçında asist yapan Cenk Tosun, 90 dakika sahada kaldı. Kadıköy'de oynanan Erzurumspor FK mücadelesinde ise 1 gole imza attı.

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Anahtar Kelimeler:
Cenk Tosun fenerbahçe
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