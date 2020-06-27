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Fenerbahçe'de Simon Falette maç öncesi sakatlandı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 27.06.2020 17:56 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Simon Falette, adalesindeki sertleşmeden dolayı tedbir amaçlı kadrodan çıkarıldı.

Fenerbahçe'de Simon Falette maç öncesi sakatlandı

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'u ağırladığı karşılaşmada sarı-lacivertli takımın defans oyuncusu Simon Falette maç kadrosuna alınmadı.

Sarı-lacivertlilerin Gineli oyuncusu Simon Fallette, adelesindeki sertleşme nedeniyle tedbir amacıyla Yeni Malatyaspor maçının kadrosuna alınmadı.

Simon Falette'nin kadrodan çıkarılmasının ardından stoper bölgesinde Luiz Gustavo yer aldı.

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