Fenerbahçe'de Simon Falette'nin sözleşmesi feshediliyor

Koronavirüs nedeniyle tüm Avrupa’da futbol durdu. Birçok kulüp, kiraladığı oyuncuların sözleşmelerini feshetmeye başladı.
Bu modaya Fenerbahçe de uyabilir. Ligde zaten bir iddiası kalmayan Sarı-Lacivertliler’de yönetimin, Simon Falette'ye kulübü Frankfurt’a geri gönderme konusunda değerlendirme yaptığı öğrenildi.
Gineli savunmacı, ocak ayında sezon sonuna kadar kiralanmıştı. Bu arada Düsseldorf’ta oynayan Zanka ile Nürnberg’te forma giyen Frey de geri dönebilir.
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