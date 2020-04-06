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Fenerbahçe'de Simon Falette'nin sözleşmesi feshediliyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 06.04.2020 12:42 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Simon Falette'nin sözleşmesini feshetme konusunda görüşmelere başladı.

Fenerbahçe'de Simon Falette'nin sözleşmesi feshediliyor

Koronavirüs nedeniyle tüm Avrupa’da futbol durdu. Birçok kulüp, kiraladığı oyuncuların sözleşmelerini feshetmeye başladı.

Bu modaya Fenerbahçe de uyabilir. Ligde zaten bir iddiası kalmayan Sarı-Lacivertliler’de yönetimin, Simon Falette'ye kulübü Frankfurt’a geri gönderme konusunda değerlendirme yaptığı öğrenildi.

Gineli savunmacı, ocak ayında sezon sonuna kadar kiralanmıştı. Bu arada Düsseldorf’ta oynayan Zanka ile Nürnberg’te forma giyen Frey de geri dönebilir.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
bence ali koçunda geri dönme vakti geldi
Hep hatalı transferler ????
oh mis keşke bizde böle kazansak
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