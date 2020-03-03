Fenerbahçe'de Simon Falette sakatlandı

Ziraat Türkiye Kupası'da oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçında talihsiz bir an yaşandı. Sarı lacivertlilerin yeni transferi Simon Falette girdiği mücadele sonrası sakatlandı ve sedye ile kenara geldi.
Bu sakatlığın ardından Luiz Gustavo stopere geçti. Tolgay Arslan oyuna girdi. Falette için ambulans çağrıldı.
Ayrıntılar birazdan...
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