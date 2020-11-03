Fenerbahçe'de Sinan Gümüş PFDK'ya sevk edildi!

TFF Hukuk Müşavirliği, Antalysapor maçında kırmızı kart gören Sinan Gümüş'ü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
Öte yandan Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe çeşitli nedenlerle PFDK'ya sevk edildi.
Galatasaray (Talimatlara aykırı hareket)
Beşiktaş (Çirkin kötü tezahürat + talimatlar aykırı hareket)
Sinan Gümüş (Sportmenliğe aykırı hareket)
Trabzonspor Antrenörü Steve Greaves (Talimatla aykırı hareket)
Jahovic (Kural dışı hareket)
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