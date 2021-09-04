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Fenerbahçe'de Sivasspor mesaisi

04.09.2021 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'de Sivasspor mesaisi

Fenerbahçe, Süper Lig’in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü DG Sivasspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman saat 10.00’da ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Antrenman pas çalışmalarıyla devam etti. Dar alanda yapılan çift kale maçın ardından idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. İrfan Can Kahveci antrenmanın ilk bölümünde sahada çalışırken, Dimitris Pelkas saha çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü.

Filip Novak sahada özel programlar eşliğinde çalışmalarına başlarken, Serdar Dursun’un tedavisine devam edildi. Alt adalesinde sertleşme olan Jose Sosa ise tedbir amaçlı takımdan ayrı program dahilinde antrenmanı noktaladı.

Fenerbahçe, DG Sivasspor maçı hazırlıklarını 5 Eylül Pazar günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü
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