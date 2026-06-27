Fenerbahçe'de Skriniar alarmı! Benfica'da Başkan Rui Costa'nın yanıtı gündem oldu

Nicolas Otamendi'nin ayrılığı sonrası savunmaya tecrübeli bir takviye yapmak isteyen Benfica'nın, Fenerbahçe forması giyen Milan Skriniar için girişimlerini sürdürdüğü öne sürüldü. Başkan Rui Costa'nın genel kurulda verdiği yanıt ise transfer iddialarını daha da güçlendirdi.

OTAMENDİ'NİN YERİ DOLDURULACAK

Yeni sezon öncesinde savunma hattını yeniden şekillendirmek isteyen Benfica, stoper transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre kırmızı-beyazlı ekip, deneyimli savunmacı Milan Skriniar'ı kadrosuna katabilmek adına görüşmelerini sürdürüyor.

GENEL KURULDA DİKKAT ÇEKEN DİYALOG

Kulübün genel kurul toplantısında eski başkan adaylarından João Diogo Manteigas, Başkan Rui Costa'ya transferi bitirilen stoperin kim olduğunu sordu. Manteigas, bu ismin José María Giménez mi yoksa Milan Skriniar mı olduğunu öğrenmek istedi.

RUI COSTA'DAN DİKKAT ÇEKEN CEVAP

Rui Costa ise doğrudan isim vermekten kaçınırken, "Giménez değil." ifadelerini kullandı. Portekizli yönetici, Skriniar ismini ise yalanlamadı. Bu açıklama, Slovak savunmacının Benfica'nın öncelikli hedeflerinden biri olduğu yönündeki iddiaları kuvvetlendirdi.

"HER KONUDA ANLAŞTIK"

Benfica Başkanı ayrıca savunmaya deneyimli bir oyuncu transfer edeceklerini doğrulayarak, futbolcuyla tüm şartlarda anlaşma sağlandığını ifade etti. Rui Costa, "Transferler konusunda neyi geliştirmemiz gerektiğini biliyoruz. Kadroda boşalan pozisyonlar var, stoper gibi; buraya daha deneyimli birini istediğimiz doğru. O oyuncu önümüzdeki günlerde gelecek, her şey konuşuldu, müzakere edildi ve oyuncuyla her konuda anlaşıldı. Şu an süreci hızlandırmaya çalışıyoruz; birçok kulüp mali yıl kapanışı nedeniyle transferi ancak 1 Temmuz'da resmiyete dökmek istiyor, biz ise oyuncunun birkaç gün daha erken gelmesi için uğraşıyoruz." dedi.