Fenerbahçe'de Skriniar transferini bitirdi! PSG'ye ödenecek bonservis ortaya çıktı

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle stoper bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Milan Skriniar'ı yeniden transfer etmek için yoğun mesai harcıyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Fenerbahçe ile Skriniar arasındaki görüşmelerde önemli mesafe kat edildi ve anlaşma sağlandı. Oyuncunun 4 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

10 MİLYON EURO ÖDENECEK

Transferin önündeki en büyük engel ise Skriniar'ın bonservisinin bulunduğu PSG'nin tavrıydı. Ancak Fenerbahçe yönetiminin, Fransız kulübüne iyileştirilmiş bir teklif sunduğu ve anlaşmanın sağlandığı öğrenildi. Sarı-lacivertliler, Skriniar için PSG'ye 10 milyon Euro bonservis ödeyecek.

SKRINIAR İLAÇ OLACAK

Milan Skriniar transferinin tamamlanmasıyla Fenerbahçe savunması büyük ölçüde rahatlayacak. Tecrübeli stoperin takıma katılması, sarı-lacivertlilerin hem Süper Lig'de hem de Avrupa kupalarında daha başarılı bir performans sergilemesine katkı sağlayacak. Taraftarlar, Skriniar transferinin bir an önce resmiyete dökülmesini ve yeni transferlerin de takıma katılmasını bekliyor.