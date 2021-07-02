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Fenerbahçe'de Slaven Bilic sesleri!

02.07.2021 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik direktör arayışında sona yaklaşan Fenerbahçe, Beşiktaş’ın eski hocası Slaven Bilic’te karar kıldı. İşte detaylar..

Fenerbahçe'de Slaven Bilic sesleri!

Yeni teknik direktör arayışını sürdüren Fenerbahçe'nin Slaven Bilic ısrarı sürüyor. PlaySpor Youtube kanalı, sarı lacivertlilerin kararının Slaven Bilic olduğunu duyurdu. Playspor, Twitter hesabından Slaven Bilic'in fotoğrafını sarı lacivertli ikonlarla paylaştı. Sosyal medya bu paylaşımın ardından adeta yıkıldı. Twitter'da kısa süre içinde en çok konuşulanlar listesine giren Bilic ile ilgili henüz bir resmi açıklama gelmedi.

BAZI PÜRÜZLER VAR AMA...

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Edinilen bilgiye göre bazı pürüzler bulunsa da büyük ölçüde Bilic ile anlaşmaya varıldı. 2013-14 ve 2014-2015 sezonlarında Beşiktaş’ı çalıştıran Hırvat teknik adam, Fenerbahçe'den bir teklif almış ancak bağlı bulunduğu Çin ekibi BJ Guoan ile olan sözleşmesi nedeniyle sorunlar yaşamıştı. Buna karşı sorunların aşılması için çalışılmaya devam edildi.

İKİ DEFA ÜÇÜCÜ OLDU

Stadı yıkıldığı için tüm maçlarını başka statlarda oynamak zorunda kalan Beşiktaş'ta iki sezonu da üçüncülükle tamamlayan Bilic, 2015-16 sezonunda Premier Lig ekibi West Ham United'a gitti.

BU YIL ÇİN'E GİTTİ

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Hırvat teknik adam, 6 Kasım 2017'de görevinden ayrıldı. 2018-19 sezonunda yaklaşık 5 ay İttihad Kulübü'nü çalıştıran Bilic, 2019-20 sezonunda West Brom'un başına geçti. 16 Aralık 2020'de İngiliz ekibinden ayrılan 52 yaşındaki Bilic, 6 Ocak 2021'de Çin ekibi Guoan'a gitti.

4 MİLYON EURO TAZMİNAT

Öte yandan Çin ekibinden 6 milyon Euro maaş alan Hırvat teknik adamın, kulüpten kendi isteğiyle ayrılması halinde 4 milyon Euro tazminat ödemesi gerekiyor.

Slaven Bilic'in Beşiktaş'ı çalıştırdığı iki sezonda (2013/14 & 2014/15) Süper Lig'deki performansı şu şekildeydi:

Maç: 68

Galibiyet %: 55.9

Puan ortalaması: 1.9

Attığı gol ortalaması: 1.6

Yediği gol ortalaması: 1

Gole kapama %: 33.8

Lider bitirdiği hafta: 17

"TEKNİK DİREKTÖR KESİNLEŞTİ"

PlaySpor'dan Orkun Yazgan, Slaven Bilic'in Fenerbahçe'yle temasına ilişkin: Fenerbahçe'nin teknik direktörü kesinleşti. Çok güvenilir bir kaynaktan aldığım bilgiyi az sonra paylaşacağım. Bir iki görüşme daha gerekiyor... paylaşımını yaptı. Yazgan'ın bu paylaşımından sonra PlaySpor'un sosyal medya hesabından Slaven Bilic'in fotoğrafı yayınlandı.


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transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü
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