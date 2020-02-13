Fenerbahçe'de şok sakatlık! Garry Rodrigues, Galatasaray derbisinde yok

Süper Lig'in 22. haftasında Ankaragücü'yle deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sol bacak üst arka adalesinde ikinci derece yırtık tespit edilen Garry Rodrigues, 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak. Yıldız oyuncunun Ankaragücü, Galatasaray ve Antalyaspor maçlarında forma giyemeyeceği öğrenildi.
Bu arada Fenerbahçe Kulübü, akşam antrenmanı sırasında ağrı hisseden Garry Rodrigues'in antrenmanı tamamlayamadığını ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün yapılan akşam antrenmanında ağrı hisseden futbolcumuz Garry Rodrigues antrenmanı tamamlayamamıştır. Oyuncumuzun çekilen MR'ı sonucu sol bacak, üst arka adale (hamstring) alt yapışma yerinde kısmi yırtık (2'nci derece) tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.
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