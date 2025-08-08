Fenerbahçe'de sol kanat forvet için liste başıydı! Aston Villa Evan Guessand'ı açıkladı...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’de kanat forvet arayışları devam ederken, Nice forması giyen ve Fenerbahçe’nin teklif dahi yaptığı Evan Gueesand’ın yeni adresi İngiltere oldu. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa ile anlaşan yıldız golcü için resmi açıklama geldi.

JOSE MOURINHO’NUN BİRİNCİ TERCİHİYDİ

Teknik direktör Jose Mourinho’nun sol kanat forvet için belirlediği listede ilk sırada yer alan Evan Guessand için sarı lacivertliler Fransız kulübüne 25 milyon euro teklif etmişti. Nice’in 30 milyon euro talebi sonrası transferde beklemeye geçen Fenerbahçe gözünü farklı alternatiflere çevirdi.

ASTON VİLLA AÇIKLADI

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa Evan Guessand’ı tam 30 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı.