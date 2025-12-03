SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe hocası Tedesco Avrupa'da 1 numara! İstatistikleri yıktı geçti

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco geniş kadrosunun meyvelerini topluyor. Sarı-lacivertli ekipte ilk 11'de oynayan futbolcuların yanı sıra yedek kulübesindeki yıldız isimlerin varlığı da takıma büyük katkı sunuyor. Tedesco yapılan araştırmalara göre Avrupa'nın 10 büyük liginde yedek kulübesinden en çok katkı alan hocalar arasında ilk sırada yer aldı. | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe hocası Tedesco Avrupa'da 1 numara! İstatistikleri yıktı geçti
Burak Kavuncu
Talisca

Talisca

BRE Brezilya
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sezon başında kurulan geniş kadro takımı pozitif yönde etkilemeye devam ediyor. Sarı-lacivertli takımın genç teknik adamı Tedesco'da bu kadroyu kullanmaktaki maharetlerini gösterince ortaya bambaşka bir Fenerbahçe çıktı. Genç hoca yaptığı oyuncu değişiklikleri ile Avrupa çapında en çok konuşulan hocalar arasında kendisine yer edindi. İşte detaylar...

AVRUPA ÇAPINDA DEĞER KAZANDI!

Fenerbahçe hocası Tedesco Avrupa da 1 numara! İstatistikleri yıktı geçti 1

Avrupa'nın 10 büyük liginin değerlendirilmeye alındığı araştırmada Tedesco, yedek kulübesinden 5 oyuncudan toplam 8 gollük katkı aldı. Genç hoca bu istatistikle İngiliz ekibi Brighton'ın hocası Fabian Hürzeler ve Fransız takımı Lens'in antrenörü Patrice Bergues ile birlikte yedek kulübesinden en çok verim alan hoca oldu.

YEDEKLER COŞTU! TALISCA VE DURAN KENDİNİ GÖSTERDİ...

Fenerbahçe hocası Tedesco Avrupa da 1 numara! İstatistikleri yıktı geçti 2

Fenerbahçe'de takıma en büyük katkıyı 3 gol atan Talisca verirken, Jhon Duran 2, En-Nesyri, Archie Brown ve Szymanski 1'er kez fileleri sarstı. Ayrıca Levent Mercan 2, Cenk Tosun da 1 asist yaptı. Lider G.Saray'da ise yedek kulübesinden aldığı verimsiz katkıyla listede alt sıralarda yer aldı.

OKAN BURUK'U GEÇTİ!

Fenerbahçe hocası Tedesco Avrupa da 1 numara! İstatistikleri yıktı geçti 3

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ilk 11'inden önemli bir verim alıp, büyük başarılara imza atsa da yedek kulübesinden sadece 5 gollük katkı alabildi ve bu alanda Tedesco Galatasaray'ın hocası Okan Buruk'u geçmeyi başardı. Domenico Tedesco, Galatasaray maçında takımına puan kazandıran Jhon Duran'dan Beşiktaş maçında da maçı kazandıran gol katkısını almıştı.

MAÇIN SONLARI ONDAN SORULUR

Fenerbahçe hocası Tedesco Avrupa da 1 numara! İstatistikleri yıktı geçti 4

Süper Lig'de maçların son 15 dakikalarında en çok fileleri havalandıran takım da yine Fenerbahçe. Sarı-lacivertli takım bu periyotta Duran, Talisca ve En-Nesyri ile ikişer, Brown ile Szymanski'den de birer gol katkısı almayı başardı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsunspor, Galatasaray maçı için iddialıSamsunspor, Galatasaray maçı için iddialı
Beşiktaş'ta Rafa Silva kararı! Trabzonspor maçı için çarpıcı tahminBeşiktaş'ta Rafa Silva kararı! Trabzonspor maçı için çarpıcı tahmin
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Cenk Tosun lens son dakika brighton fenerbahçe galatasaray levent mercan talisca Sebastian Szymanski Youssef En-Nesyri Jhon Duran Domenico Tedesco Archie Brown
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

PFDK sevkleri açıklandı!

PFDK sevkleri açıklandı!

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.