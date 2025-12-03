Fenerbahçe hocası Tedesco Avrupa'da 1 numara! İstatistikleri yıktı geçti

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sezon başında kurulan geniş kadro takımı pozitif yönde etkilemeye devam ediyor. Sarı-lacivertli takımın genç teknik adamı Tedesco'da bu kadroyu kullanmaktaki maharetlerini gösterince ortaya bambaşka bir Fenerbahçe çıktı. Genç hoca yaptığı oyuncu değişiklikleri ile Avrupa çapında en çok konuşulan hocalar arasında kendisine yer edindi. İşte detaylar...

AVRUPA ÇAPINDA DEĞER KAZANDI!

Avrupa'nın 10 büyük liginin değerlendirilmeye alındığı araştırmada Tedesco, yedek kulübesinden 5 oyuncudan toplam 8 gollük katkı aldı. Genç hoca bu istatistikle İngiliz ekibi Brighton'ın hocası Fabian Hürzeler ve Fransız takımı Lens'in antrenörü Patrice Bergues ile birlikte yedek kulübesinden en çok verim alan hoca oldu.

YEDEKLER COŞTU! TALISCA VE DURAN KENDİNİ GÖSTERDİ...

Fenerbahçe'de takıma en büyük katkıyı 3 gol atan Talisca verirken, Jhon Duran 2, En-Nesyri, Archie Brown ve Szymanski 1'er kez fileleri sarstı. Ayrıca Levent Mercan 2, Cenk Tosun da 1 asist yaptı. Lider G.Saray'da ise yedek kulübesinden aldığı verimsiz katkıyla listede alt sıralarda yer aldı.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ilk 11'inden önemli bir verim alıp, büyük başarılara imza atsa da yedek kulübesinden sadece 5 gollük katkı alabildi ve bu alanda Tedesco Galatasaray'ın hocası Okan Buruk'u geçmeyi başardı. Domenico Tedesco, Galatasaray maçında takımına puan kazandıran Jhon Duran'dan Beşiktaş maçında da maçı kazandıran gol katkısını almıştı.

MAÇIN SONLARI ONDAN SORULUR

Süper Lig'de maçların son 15 dakikalarında en çok fileleri havalandıran takım da yine Fenerbahçe. Sarı-lacivertli takım bu periyotta Duran, Talisca ve En-Nesyri ile ikişer, Brown ile Szymanski'den de birer gol katkısı almayı başardı.