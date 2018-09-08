Fenerbahçe'de Soldodo da ipleri kopardı: Bana kulüp bul

Phillip Cocu tarafından UEFA Avrupa Ligi kadrosuna alınmayınca isyan bayrağını açan İspanyol golcünün takımdan ayrılmak istediği öğrenildi. Güneş'in haberine göre; Menajerini İstanbul'a çağıran Soldado'nun kendisine takım bulmasını istediği aktarıldı. Sakatlığı nedeniyle kamp dönemini kaçıran 33 yaşındaki golcü, Slimani ve Frey'in gelmesiyle tamamen gözden düşmüştü.
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