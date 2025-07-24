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Fenerbahçe'de son dakika transfer hamlesi! Kanatta Fransız rüzgarı esebilir, yeni rota Armand Lauriente

Fenerbahçe, 2025-26 sezonu öncesinde transfer çalışmalarına hız verdi. Dusan Tadic ve Allan Saint-Maximin'in ayrılığı sonrası sol kanat arayışlarına giren Sarı-Lacivertlilerin, İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen Fransız kanat oyuncusu Armand Lauriente için resmi teklifte bulunduğu iddia edildi. Transfer gerçekleşirse, Lauriente'nin hızı ve skor katkısı Fenerbahçe'ye önemli bir güç katabilir.

Fenerbahçe'de son dakika transfer hamlesi! Kanatta Fransız rüzgarı esebilir, yeni rota Armand Lauriente
Devrim Karadağ

Fenerbahçe'de transferde atağa kalkmaya hazırlanıyor. Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek isteyen Sarı-Lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda hareket ediyor.

SOL KANAT İÇİN ROTA İTALYA

Özellikle sol kanat bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'nun 26 yaşındaki Fransız yıldızı Armand Lauriente'yi radarına aldı.

LAURİENTE İÇİN TRANSFER TEKLİFİ

Dusan Tadic ve Allan Saint-Maximin gibi önemli isimlerle yollarını ayıran Fenerbahçe, bu boşluğu doldurmak için arayışlara başlamıştı. Bir süredir farklı isimler üzerinde duran Sarı-Lacivertliler, sonunda Lauriente'de karar kıldı ve Sassuolo'ya resmi teklifini iletti.

Fenerbahçe de son dakika transfer hamlesi! Kanatta Fransız rüzgarı esebilir, yeni rota Armand Lauriente 1

Lauriente, İtalya'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Hızı, dripling yeteneği ve skor katkısıyla ön plana çıkan Fransız oyuncu, sol kanatta etkili bir silah olabiliyor.

HIZI EN BÜYÜK ETKEN

Geçtiğimiz sezon Sassuolo formasıyla çıktığı maçlarda attığı goller ve yaptığı asistlerle takımına önemli katkılar sağlayan Lauriente, Fenerbahçe'nin hücum hattına da farklı bir boyut getirebilir.

Transferin gerçekleşmesi halinde Lauriente, Fenerbahçe'nin sol kanadında önemli bir rol üstlenecek. Hızı ve tekniğiyle rakip savunmaları zorlayacak olan Fransız oyuncu, aynı zamanda takım arkadaşlarına da pozisyon yaratma konusunda yardımcı olacak.

Fenerbahçe de son dakika transfer hamlesi! Kanatta Fransız rüzgarı esebilir, yeni rota Armand Lauriente 2

Lauriente'nin varlığı, Fenerbahçe'nin hücum gücünü önemli ölçüde artırabilir.

GÖRÜŞMELER OLUMLU YÖNDE İLERLİYOR

Fenerbahçe yönetiminin Lauriente transferini en kısa sürede sonuçlandırmak istediği belirtiliyor. Sassuolo ile yapılan görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği ve transferin önümüzdeki günlerde resmen açıklanabileceği ifade ediliyor.

Sarı-Lacivertliler, Lauriente transferinin yanı sıra başka sürpriz isimleri de kadrosuna katabilir.

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