Fenerbahçe'de Sörloth harekatı yeniden başladı! İtalyan deviyle transfer savaşı...

Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, forvet transferi için rota yeniden İspanya'ya çevrildi. Sarı-lacivertli yönetimin, uzun süredir gündemini meşgul eden ve taraftarın da yolunu gözlediği Alexander Sörloth için temaslarını hızlandırdığı öğrenildi.

DEVLERİN TRANSFER SAVAŞI: JUVENTUS DA DEVREDE

Atletico Madrid forması giyen 30 yaşındaki tecrübeli golcünün transferinde, Fenerbahçe'yi oldukça zorlu bir süreç bekliyor. İtalyan basınında yer alan son dakika haberlerine göre; Çizme devi Juventus da Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak için resmi girişimlerini sürdürüyor.

Fenerbahçe'nin, Norveçli yıldızın transferinde masadaki en güçlü adaylardan biri olduğu vurgulanırken, Atletico Madrid ile her iki kulüp arasında yürütülen kıran kırana pazarlıkların henüz bir sonuca ulaşmadığı ifade edildi.

ATLETICO'NUN BEKLENTİSİ 35 MİLYON EURO

İspanyol ekibinin, geçen sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken deneyimli forvet için kapıyı yaklaşık 35 milyon Euro'dan açtığı kaydedildi. Teknik heyetin ısrarlı talebi doğrultusunda bu transfer için tüm maddi imkanları seferber etmeye hazırlanan Fenerbahçe Yönetimi'nin, kısa süre içerisinde Atletico Madrid'e resmi teklifini sunacağı iddia edildi.

KARAR DÜNYA KUPASI SONRASI

Transferdeki bu sıcak gelişmeler yaşanırken, gözler Sörloth'un vereceği nihai karara çevrildi. Kariyeriyle ilgili aceleci davranmak istemeyen Norveçli golcünün, son kararını 2026 Dünya Kupası'nın ardından vereceği ve transfer sürecinin önümüzdeki haftalarda kesin olarak netlik kazanacağı belirtildi.