Göztepe para basacak! Yine dev satış geliyor

Süper Lig ekibi Göztepe'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Dennis, Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

ALMAN EKİBİ DEVREDE

Almanya temsilcilerinden SV 07 Elversberg, Göztepe'nin başarılı orta saha oyuncusu Anthony Dennis ile ilgilenmeye başladı. Nijeryalı futbolcunun sergilediği grafik sonrası harekete geçen Alman kulübünün, oyuncunun transfer şartlarını araştırmaya başladığı öğrenildi.

GÖZTEPE'DEN 10 MİLYON EURO TALEBİ

Sarı-kırmızılı yönetim ise kadronun önemli parçalarından biri konumundaki Dennis için beklentisini yüksek tutuyor. İzmir temsilcisinin, Nijeryalı orta saha oyuncusunun transferi için 10 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi. Kulüpler arasındaki sürecin nasıl ilerleyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.