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Göztepe para basacak! Yine dev satış geliyor

Süper Lig ekibi Göztepe'nin Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Dennis'e Almanya'dan talip çıktı. SV 07 Elversberg'in kadrosuna katmak istediği genç yetenek için sarı-kırmızılı yönetim transfer şartını belirledi.

Göztepe para basacak! Yine dev satış geliyor
Emre Şen
Anthony Dennis

Anthony Dennis

NİJ Nijerya
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Göztepe
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Süper Lig ekibi Göztepe'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Dennis, Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

ALMAN EKİBİ DEVREDE

Göztepe para basacak! Yine dev satış geliyor 1

Almanya temsilcilerinden SV 07 Elversberg, Göztepe'nin başarılı orta saha oyuncusu Anthony Dennis ile ilgilenmeye başladı. Nijeryalı futbolcunun sergilediği grafik sonrası harekete geçen Alman kulübünün, oyuncunun transfer şartlarını araştırmaya başladığı öğrenildi.

GÖZTEPE'DEN 10 MİLYON EURO TALEBİ

Göztepe para basacak! Yine dev satış geliyor 2

Sarı-kırmızılı yönetim ise kadronun önemli parçalarından biri konumundaki Dennis için beklentisini yüksek tutuyor. İzmir temsilcisinin, Nijeryalı orta saha oyuncusunun transferi için 10 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi. Kulüpler arasındaki sürecin nasıl ilerleyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

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Göztepe
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Galatasaray ın aldığı Lesleyden on gömlek iyi hemde atletik dinamik savaş ı bir adam hayırlı olsun
gözgöz işini bilir
Yabancı oyuncu sınırlaması artmalı en az yarısı Türk oyuncu olmalı.
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