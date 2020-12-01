Fenerbahçe'de stoper harekatı; 3 aday var!

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan 7 gollü derbiden 4-3 yenik ayrılan Fenerbahçe'de gündem savunma hattı.

Lemos ve Tisserand'ın Beşiktaş maçındaki hataları sarı-lacivertli ekipte büyük endişeye neden oldu.

Sezonu bu futbolcularla tamamlamanın risk olacağını düşünen sportif direktör Emre Belözoğlu, sezon başında da gündeme gelen Leo Duarte (Milan) Colley (Sampdoria) ve Kannemann (Gremio) için scout ekibinden acil rapor istedi.

Belözoğlu ara transferde bu üç isimden birini kadroya katmayı planlıyor. (Sporx)



