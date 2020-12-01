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Fenerbahçe'de stoper harekatı; 3 aday var!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 01.12.2020 15:21 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Kadıköy'de 4-3'lük skorla yenildi. Sarı-lacivertli takımda en büyük sıkıntının ise savunmada olduğu görüldü. Sportif direktör Emre Belözoğlu, devre arasında takviye yapmak için kolları sıvadı. Belözoğlu'nun listesinde 3 aday var.

Fenerbahçe'de stoper harekatı; 3 aday var!

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan 7 gollü derbiden 4-3 yenik ayrılan Fenerbahçe'de gündem savunma hattı.

Lemos ve Tisserand'ın Beşiktaş maçındaki hataları sarı-lacivertli ekipte büyük endişeye neden oldu.

Sezonu bu futbolcularla tamamlamanın risk olacağını düşünen sportif direktör Emre Belözoğlu, sezon başında da gündeme gelen Leo Duarte (Milan) Colley (Sampdoria) ve Kannemann (Gremio) için scout ekibinden acil rapor istedi.

Belözoğlu ara transferde bu üç isimden birini kadroya katmayı planlıyor. (Sporx)

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