Fenerbahçe'de stoper sorunu 'tarihte bir ilkle' çözülecek! Premier Lig'den Kadıköy'e geliyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor deplasmanına çıkmıştı. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlanmıştı. Bu skorun ardından sarı - lacivertliler, milli araya lider olarak girmişti. Adana Demirspor ise bu sezon iç sahada ilk puan kaybını yaşamıştı.

SAKATLIKLAR ZORLAMIŞTI

Son 3 resmi maçından sadece 1 puan çıkarabilen Fenerbahçe, kritik futbolcularının sakatlıklarından dolayı oldukça zorlanmıştı.

Fred, Rodrigo Becao ve Alexander Djiku'nun sakatlıklarını fazlasıyla hisseden sarı - lacivertlilerde stoper hattında Jayden Oosterwolde ve Samet Akaydin forma giymişti.

FENERBAHÇE'DE ÇÖZÜM TRANSFER

İki oyuncudan da istenen performansı alamayan Fenerbahçe, çözümü devre arası transfer döneminde buldu.

İngiliz basınının haberine göre sarı - lacivertliler, Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ta forma giyen Scott McKenna'yı gündemine aldı.

Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için kısa süre içinde resmi görüşmelere başlayacağı öğrenildi.

TARİHTE BİR İLK OLACAK

Öte yandan Kanarya'nın McKenna transferini gerçekleştirmesi halinde kulüp tarihindeki ilk İskoç futbolcuyu kadrosuna katmış olacak.

Bu sezon Nottingham Forest formasıyla 5 resmi maça çıkan McKenna, 417 dakika süre aldı.





