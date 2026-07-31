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Fenerbahçe'de Sturm Graz maçı öncesi sürpriz değişiklik!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz ile karşılaşacak Fenerbahçe, UEFA'ya bildirdiği kadroda değişikliğe gitti. Vedat Muriqi listeye dahil edilirken, Levent Mercan kadro dışında kaldı.

Fenerbahçe'de Sturm Graz maçı öncesi sürpriz değişiklik!
Burak Kavuncu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze'yi eleyerek adını 3. ön eleme turuna yazdıran Fenerbahçe, Sturm Graz eşleşmesi öncesinde UEFA'ya yeni oyuncu listesini bildirdi. Sarı-lacivertliler, kadroda önemli bir değişikliğe imza attı.

MURIQI LİSTEDE, KANTE BEKLİYOR

Fenerbahçe de Sturm Graz maçı öncesi sürpriz değişiklik! 1

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Vedat Muriqi, UEFA listesine dahil edilirken Levent Mercan kadrodan çıkarıldı. Yeni transfer N'Golo Kante ise henüz listeye eklenmedi. Sarı-lacivertli kulübün, ilk karşılaşmadan 24 saat öncesine kadar UEFA kuralları gereği kadroda iki oyuncu değişikliği yapma hakkı bulunuyor.

STURM GRAZ MAÇLARININ TARİHLERİ

Fenerbahçe de Sturm Graz maçı öncesi sürpriz değişiklik! 2

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında 5 Ağustos Çarşamba günü Kadıköy'de Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı konuk edecek. Rövanş mücadelesi ise 11 Ağustos Salı günü deplasmanda oynanacak.

FENERBAHÇE'NİN UEFA'YA BİLDİRDİĞİ GÜNCEL KADRO

Fenerbahçe de Sturm Graz maçı öncesi sürpriz değişiklik! 3

Kaleciler: Ederson, Mert Günok, Tarık Çetin

Defans: Nathan Ake, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Nelson Semedo, Jayden Oosterwolde, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Archie Brown

Orta saha: Bartuğ Elmaz, Fred, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Anderson Talisca

Hücum: Marco Asensio, Sidiki Cherif, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Vedat Muriqi.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe şampiyonlar ligi
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