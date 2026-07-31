Fenerbahçe'de Sturm Graz maçı öncesi sürpriz değişiklik!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze'yi eleyerek adını 3. ön eleme turuna yazdıran Fenerbahçe, Sturm Graz eşleşmesi öncesinde UEFA'ya yeni oyuncu listesini bildirdi. Sarı-lacivertliler, kadroda önemli bir değişikliğe imza attı.
Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Vedat Muriqi, UEFA listesine dahil edilirken Levent Mercan kadrodan çıkarıldı. Yeni transfer N'Golo Kante ise henüz listeye eklenmedi. Sarı-lacivertli kulübün, ilk karşılaşmadan 24 saat öncesine kadar UEFA kuralları gereği kadroda iki oyuncu değişikliği yapma hakkı bulunuyor.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında 5 Ağustos Çarşamba günü Kadıköy'de Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı konuk edecek. Rövanş mücadelesi ise 11 Ağustos Salı günü deplasmanda oynanacak.
Kaleciler: Ederson, Mert Günok, Tarık Çetin
Defans: Nathan Ake, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Nelson Semedo, Jayden Oosterwolde, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Archie Brown
Orta saha: Bartuğ Elmaz, Fred, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Anderson Talisca
Hücum: Marco Asensio, Sidiki Cherif, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Vedat Muriqi.
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