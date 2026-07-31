SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

Ünlü futbolcu Dünya Kupası madalyasını açık artırmayla sattı!

Benjamin Mendy, 2018 Dünya Kupası şampiyonluğunda kazandığı altın madalyayı açık artırmada satışa çıkardı. Yaklaşık 2 milyon 936 bin liraya alıcı bulan madalya, üzerindeki çatlak ve aşınmalara rağmen dikkat çekerken, Fransız futbolcunun kararı futbol dünyasında gündem oldu.

Ünlü futbolcu Dünya Kupası madalyasını açık artırmayla sattı!
Cevdet Berker İşleyen

Bir dönem Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen Benjamin Mendy, futbol kariyeri dışında aldığı kararla gündeme geldi. Fransız futbolcu, 2018 FIFA Dünya Kupası şampiyonluğunun simgesi olan altın madalyasını açık artırmada satışa çıkardı.

DÜNYA KUPASI MADALYASI ALICI BULDU

RMC Sport'un aktardığı bilgiye göre, 2018 Dünya Kupası'nı kazanan Fransa Milli Takımı kadrosunda yer alan Benjamin Mendy'ye verilen şampiyonluk madalyası açık artırmada satıldı.

Madalyanın 46 bin sterlin karşılığında el değiştirdiği belirtilirken, bu rakamın yaklaşık 2 milyon 936 bin liraya denk geldiği ifade edildi.

Ünlü futbolcu Dünya Kupası madalyasını açık artırmayla sattı! 1

MADALYANIN DURUMU DİKKAT ÇEKTİ

Satışa çıkarılan madalyanın taban kısmında bir çatlak bulunduğu, kenarlarında ise hafif aşınmalar oluştuğu aktarıldı. Ayrıca madalyanın üzerinde Fransa'nın Dünya Kupası zaferini kutlayan özel bir yazının yer aldığı kaydedildi.

Ünlü futbolcu Dünya Kupası madalyasını açık artırmayla sattı! 2

ZORLU SÜRECİN ARDINDAN FUTBOLA DÖNDÜ

Benjamin Mendy, 2021 yılında cinsel saldırı ve cinsel saldırı girişimine ilişkin yöneltilen çok sayıda suçlama nedeniyle yaklaşık iki yıl sahalardan uzak kaldı. Fransız futbolcu, Temmuz 2023'te görülen davaların ardından tüm suçlamalardan beraat etti.

2017 yazında Monaco'dan 57 milyon 500 bin euro bonservis bedeliyle Manchester City'ye transfer olan 32 yaşındaki sol bek, kariyerini bugün Polonya temsilcisi Pogon Szczecin'de sürdürüyor.

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray gözünü kararttı! O isme servet ödenecek: Dünya yıldızı bekleniyorGalatasaray gözünü kararttı! O isme servet ödenecek: Dünya yıldızı bekleniyor
Draymond Green 1 yıl daha Golden State Warriors’taDraymond Green 1 yıl daha Golden State Warriors’ta
Anahtar Kelimeler:
açık artırma son dakika madalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! İspanya'da yüzlerce göçmen kıyıya akın etti, acil alarm verildi

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! İspanya'da yüzlerce göçmen kıyıya akın etti, acil alarm verildi

Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı

Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı

Ve Muhammed Salah teklifi kabul etti! İmzayı atıyor

Ve Muhammed Salah teklifi kabul etti! İmzayı atıyor

Bikinili hali sosyal medyayı salladı! "Bu sen misin?"

Bikinili hali sosyal medyayı salladı! "Bu sen misin?"

ÖTV'de yeni düzenleme: Binek otomobillere asgari maktu vergi geldi

ÖTV'de yeni düzenleme: Binek otomobillere asgari maktu vergi geldi

1,72 milyar dolarlık imza! Araç muayenesinde yeni dönem için geri sayım başladı

1,72 milyar dolarlık imza! Araç muayenesinde yeni dönem için geri sayım başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.