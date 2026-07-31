Ünlü futbolcu Dünya Kupası madalyasını açık artırmayla sattı!

Bir dönem Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen Benjamin Mendy, futbol kariyeri dışında aldığı kararla gündeme geldi. Fransız futbolcu, 2018 FIFA Dünya Kupası şampiyonluğunun simgesi olan altın madalyasını açık artırmada satışa çıkardı.

DÜNYA KUPASI MADALYASI ALICI BULDU

RMC Sport'un aktardığı bilgiye göre, 2018 Dünya Kupası'nı kazanan Fransa Milli Takımı kadrosunda yer alan Benjamin Mendy'ye verilen şampiyonluk madalyası açık artırmada satıldı.

Madalyanın 46 bin sterlin karşılığında el değiştirdiği belirtilirken, bu rakamın yaklaşık 2 milyon 936 bin liraya denk geldiği ifade edildi.

MADALYANIN DURUMU DİKKAT ÇEKTİ

Satışa çıkarılan madalyanın taban kısmında bir çatlak bulunduğu, kenarlarında ise hafif aşınmalar oluştuğu aktarıldı. Ayrıca madalyanın üzerinde Fransa'nın Dünya Kupası zaferini kutlayan özel bir yazının yer aldığı kaydedildi.

ZORLU SÜRECİN ARDINDAN FUTBOLA DÖNDÜ

Benjamin Mendy, 2021 yılında cinsel saldırı ve cinsel saldırı girişimine ilişkin yöneltilen çok sayıda suçlama nedeniyle yaklaşık iki yıl sahalardan uzak kaldı. Fransız futbolcu, Temmuz 2023'te görülen davaların ardından tüm suçlamalardan beraat etti.

2017 yazında Monaco'dan 57 milyon 500 bin euro bonservis bedeliyle Manchester City'ye transfer olan 32 yaşındaki sol bek, kariyerini bugün Polonya temsilcisi Pogon Szczecin'de sürdürüyor.