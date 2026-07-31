Trabzonspor Mohamed Salah anlaşma sağladı! İşte sözleşme detayları

Trabzonspor, yaz transfer döneminin en ses getiren hamlesine hazırlanıyor. Bordo-mavililer, Liverpool ile sözleşmesi sona eren Mohamed Salah ile her konuda anlaşma sağladı. Taraflar arasında yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanacağı öğrenildi.

2 YILLIK İMZA

Gazeteci Yakup Çınar'ın haberine göre Trabzonspor ile Mohamed Salah arasında 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varıldı. Mısırlı yıldızın yıllık 15 milyon euro garanti ücret kazanacağı, buna ek olarak performansa dayalı bonusların da sözleşmede yer aldığı belirtildi.

FORMA SATIŞLARINDAN PAY ALACAK

Anlaşmanın dikkat çeken maddelerinden biri de forma satışları oldu. Taraflar arasındaki sözleşmeye göre Mohamed Salah, kendi adına satılacak formalardan elde edilen karın yüzde 20'sini alacak. Bordo-mavili yönetimin bu şartları kabul ederek transferi sonuçlandırdığı ifade edildi.

2 AĞUSTOS'TA RESMİYET KAZANMASI BEKLENİYOR

Trabzonspor yönetiminin, tüm resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından Mohamed Salah transferini 2 Ağustos'ta kamuoyuna duyurmayı planladığı öğrenildi. Gerçekleşmesi halinde transfer, Süper Lig tarihinin en ses getiren imzalarından biri olacak.

"BAŞKAN GERÇEKÇİ BİR KARAR VERDİ"

Beşiktaş'ta Futbol Direktörü Önder Özen, Mısırlı yıldızın transferinin neden sonuçlanmadığını ise şu sözlerle anlattı:

"Salah'ın menajerinin elbette yasal bir komisyon talebi olabilir. Ancak bu komisyonun üzerine çıkmak illegal bir iştir. Söz konusu Beşiktaş'ın değerleriyse buna yanaşmamak da Beşiktaşlılığın gereğidir. Sayın Başkan burada popülist bir karar vermek yerine gerçekçi bir karar verdi ve şimdilik masadan kalktı."

Özen'in açıklamaları, mali şartlar ve menajer taleplerinin transferin önündeki en büyük engel olduğunu ortaya koyarken, siyah-beyazlı yönetimin kulüp ilkelerinden taviz vermediği mesajı dikkat çekti.