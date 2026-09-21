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Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık iddiası! Masada 20 milyon Euro var

Süper Lig ve Avrupa'da şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de flaş bir ayrılık gelişmesi yaşanıyor! Sarı-lacivertli ekibin 23 yaşındaki Malili kanat oyuncusu Dorgeles Nene'nin, Ocak ayındaki ara transfer döneminde takımdan ayrılmak istediğini resmen menajerine ilettiği iddia edildi.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık iddiası! Masada 20 milyon Euro var
Emre Şen
Dorgeles Nene

Dorgeles Nene

MLİ Mali
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de ara transfer dönemi yaklaşırken, takımın kilit isimlerinden biri olan Dorgeles Nene ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertli formayla hücum hattında önemli süreler alan 23 yaşındaki Malili yeteneğin, kariyerine başka bir takımda devam etme kararı aldığı öne sürüldü.

"OCAK AYINDA AYRILMAK İSTİYORUM"

Fenerbahçe de sürpriz ayrılık iddiası! Masada 20 milyon Euro var 1

Ünlü gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığı bilgilere göre; genç yıldız ayrılık kararını kesinleştirerek temsilcisiyle paylaştı. Hamzaoğlu, Nene'nin takım içindeki durumuyla ilgili yaptığı çarpıcı açıklamada, "Nene, menajerine bilgi vermiş ve 'Ocak ayında ayrılmak istiyorum' demiş. Ocak ayında teklif gelirse ayrılma durumu olabilir." ifadelerini kullanarak ayrılık ateşini yaktı.

MASADA UZUN BİR SÖZLEŞME VE 20 MİLYON EURO VAR!

Fenerbahçe de sürpriz ayrılık iddiası! Masada 20 milyon Euro var 2

Ocak ayında masaya gelecek resmi teklifleri değerlendirmeye hazırlanan Dorgeles Nene'nin güncel piyasa değeri tam 20 milyon euro olarak gösteriliyor. Sarı-lacivertli yönetimle 30 Haziran 2030 tarihine kadar uzun süreli bir sözleşmesi bulunan yetenekli oyuncunun olası bonservis pazarlıkları, kış transfer döneminde Fenerbahçe yönetimini bir hayli meşgul edecek.

44 MAÇTA 21 GOLE DİREKT ETKİ ETTİ

Fenerbahçe de sürpriz ayrılık iddiası! Masada 20 milyon Euro var 3

Fenerbahçe formasıyla bugüne kadar tüm kulvarlarda toplam 44 resmi karşılaşmaya çıkan Malili yıldız, hücumdaki üretkenliğiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Genç yetenek, sarı-lacivertli formayla 11 kez rakip fileleri havalandırırken, yaptığı 10 asistle de takımının tam 21 golüne doğrudan katkı sağlamayı başarmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe Dorgeles Nene
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