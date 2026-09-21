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Galatasaray'da Okan Buruk için tehlike çanları çalıyor! Yöneticilerin sabrı taştı

Sporting deplasmanındaki mağlubiyetin ardından Trabzonspor karşısında alınan 4-0'lık tarihi hezimet Galatasaray'da bardağı taşırdı! Sarı-kırmızılı yöneticilerin, teknik direktör Okan Buruk'un oyun planı, taktik inadı ve oyuncu tercihlerine yönelik kendi aralarında yaptıkları çok sert eleştiriler ortaya çıktı. Takımda "Oyun yok, planlama yok, rakip analizi yok!" sesleri yükseliyor.

Galatasaray'da Okan Buruk için tehlike çanları çalıyor! Yöneticilerin sabrı taştı
Emre Şen

Galatasaray'da üst üste alınan ağır yaraların ardından fırtına kopuyor. Sporting deplasmanında alınan farklı yenilginin yaraları sarılmadan Süper Lig'de Trabzonspor'a 4-0 mağlup olunması, sarı-kırmızılı yönetimde sabırları tüketti. Sabah Spor yazarı Levent Tüzemen'in aktardığı bilgilere göre; Galatasaraylı yöneticiler, teknik direktör Okan Buruk'u hedef alan çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"OYUN YOK, PLANLAMA YOK, SIKILDIK ARTIK!"

Galatasaray da Okan Buruk için tehlike çanları çalıyor! Yöneticilerin sabrı taştı 1

Takımın sahaya yansıttığı futboldan büyük rahatsızlık duyan yöneticilerin en sert eleştirisi taktiksel hazırlık sürecine oldu. Trabzonspor'un oyun yapısının doğru analiz edilmediğini belirten yöneticiler, "Oyun yok, planlama yok, rakip analizi yok, sıkıldık artık... Her maça aynı taktikle çıkılmaz. Trabzon'un gücü belli, iki hızlı açık var, kontratak yaparak hücum ediyorlar." sözleriyle tepkilerini dile getirdi.

4-2-3-1 İNADI VE 'PRENSLER' ELEŞTİRİSİ

Galatasaray da Okan Buruk için tehlike çanları çalıyor! Yöneticilerin sabrı taştı 2

Okan Buruk'un formsuz isimlerde ısrarcı olması ve sistemini değiştirmemesi de yönetimin hedefindeki bir diğer konuydu. Hücum hattındaki düşüşe dikkat çeken kurmaylar, "Yunus, Sane ve Barış son maçlarda döküldü. 4-2-3-1'de neden ısrar ediyor anlamıyoruz. Prenslerinden vazgeçip defansif olarak orta sahayı güçlendirmeli. Hücuma çıkarken top kayıpları azalmalı, takım çabuk geri dönemiyor." diyerek radikal kararlar alınması gerektiğini vurguladı.

"İLKAY GÜNDOĞAN VE BATRAKOV NEDEN YOK?"

Galatasaray da Okan Buruk için tehlike çanları çalıyor! Yöneticilerin sabrı taştı 3

Orta sahadaki zaafların kadro seçimiyle doğrudan bağlantılı olduğunu savunan yöneticiler, dünya yıldızı İlkay Gündoğan'ın ve Batrakov'un kulübede beklemesine isyan etti. Yapılan değerlendirmelerde şu ifadelere yer verildi: "Trabzon'un orta sahasının olmadığını tüm dünya biliyor. Batrakov ile başlayıp orta sahayı üçleyebilirdi! Lucas'ın yanına oyun bilgisi yüksek İlkay'ı neden düşünmüyor? Batrakov kesinlikle forvet arkasında olmalı."

"SİNGO DÖNÜNCE 4-4-2, ŞİMDİ 3-4-3 DENENEBİLİR"

Galatasaray da Okan Buruk için tehlike çanları çalıyor! Yöneticilerin sabrı taştı 4

Takımdaki önemli eksiklere rağmen aynı oyunda diretmenin hata olduğunu belirten yönetim, sistem değişikliği çağrısı yaptı: "Lemina, Osimhen ve Singo yoksa, koyduğun adamlar da yerlerini dolduramıyorsa aynı taktikle oynamakta ısrar etmemeli. Sağ bekin olmadığını görüyor, o zaman 3-4-3 de denenebilir. Singo dönünce 4-4-2 oynayabilir. Ayrıca her maçta kart görmeyi de bırakmalı."

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Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk galatasaray
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