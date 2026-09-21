SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

TFF'den Türk futbolunu sarsacak karar! Bir dönem tarih oluyor

Trendyol Süper Lig'de son haftalarda artan hakem tartışmaları ve kulüplerden gelen zehir zemberek açıklamalar bardağı taşırdı! Türkiye Futbol Federasyonu, "Bu lig bitmez" restlerine karşı tarihi bir adım atarak cezaların katlanarak artacağı 'İngiltere' sistemini devreye sokmaya hazırlanıyor.

TFF'den Türk futbolunu sarsacak karar! Bir dönem tarih oluyor
Emre Şen

Trendyol Süper Lig'de tansiyon giderek yükselirken, kulüplerin maç öncesi ve sonrasında hakemler, Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) hedef alan sert açıklamaları TFF yönetimini harekete geçirdi. Özellikle "Bu lig bitmez" şeklindeki çıkışların ardından radikal kararlar alma yoluna giden federasyon, Türk futbolunda algı operasyonlarını bitirecek devrim niteliğinde bir uygulamaya geçiyor.

İNGİLTERE SİSTEMİ GELİYOR: CEZALAR KATLANARAK ARTACAK

TFF den Türk futbolunu sarsacak karar! Bir dönem tarih oluyor 1

HT Spor'dan Sezgin Gelmez'in haberine göre; TFF yönetimi, Süper Lig'deki zehirli iklimi dağıtmak amacıyla 'İngiltere' ceza sistemini uygulamaya koyma kararı aldı. Kısa süre içerisinde resmiyet kazanıp yürürlüğe girmesi beklenen bu yeni modele göre, kulüplere ve yöneticilere verilecek para cezaları artık sabit kalmayacak ve ihlal tekrarlarında katlanarak artacak.

"PARASI OLAN KONUŞUR" DÖNEMİ RESMEN BİTİYOR

TFF den Türk futbolunu sarsacak karar! Bir dönem tarih oluyor 2

TFF'nin getireceği yeni sistemin en can alıcı noktası ise yaptırımların sadece parayla sınırlı kalmayacak olması. Yeni düzenlemeyle birlikte, "Cezasını öder, konuşurum" veya "Parası olan konuşur" anlayışının Türk futbolundan tamamen silinmesi hedefleniyor. Katlanarak artan rekor maddi cezaların yanı sıra, kulüp yetkililerine çok ağır hak mahrumiyeti cezaları da tavizsiz bir şekilde uygulanacak.

MAÇ ÖNCESİ KONUŞANA ÇİFTE TARİFE!

TFF den Türk futbolunu sarsacak karar! Bir dönem tarih oluyor 3

Tarihi kararın en dikkat çeken detaylarından biri de açıklamaların zamanlamasına yönelik oldu. Karşılaşmaların hakemlerini veya kurulları maçtan önce baskı altına almak amacıyla yapılan açıklamalara sıfır tolerans gösterilecek. TFF, maç öncesinde yapılacak bu tarz kışkırtıcı eylemlere standart cezanın tam iki katını uygulayarak yeşil zemin dışındaki müdahalelerin önünü kesecek.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık iddiası! 20 milyon EuroFenerbahçe'de sürpriz ayrılık iddiası! 20 milyon Euro
Galatasaray'da Okan Buruk için tehlike çanları çalıyor! Yöneticilerin sabrı taştıGalatasaray'da Okan Buruk için tehlike çanları çalıyor! Yöneticilerin sabrı taştı
Anahtar Kelimeler:
tff Spor Haberleri son dakika spor haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adana Saimbeyli'de 5 büyüklüğünde deprem!

Adana Saimbeyli'de 5 büyüklüğünde deprem!

Avrupa'nın dev ülkesinde alarm! Savaş için tarih verdiler

Avrupa'nın dev ülkesinde alarm! Savaş için tarih verdiler

Amedspor'dan zehir zemberek açıklama! "İstanbul takımları gol atana kadar..."

Amedspor'dan zehir zemberek açıklama! "İstanbul takımları gol atana kadar..."

Meriç Keskin acı haberi duyurdu! Abisi hayatını kaybetti

Meriç Keskin acı haberi duyurdu! Abisi hayatını kaybetti

e-Devlet’te bu harfleri görenler dikkat! Emekli maaşını riske atabilir

e-Devlet’te bu harfleri görenler dikkat! Emekli maaşını riske atabilir

Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan gözaltına alındı

Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan gözaltına alındı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.