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Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! İsmail Kartal 'Fred kalsın' dedi piyango ona vurdu

Fenerbahçe'de 10+4 yabancı kuralı nedeniyle kadro planlaması hız kazandı. Suudi Arabistan'dan teklif alan Nelson Semedo'nun ayrılığı gündeme gelirken, yönetim hem yabancı kontenjanında yer açmayı hem de U23 kriterine uygun yeni bir sağ bek transferi ihtimalini değerlendiriyor.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! İsmail Kartal 'Fred kalsın' dedi piyango ona vurdu
Cevdet Berker İşleyen
Nelson Semedo

Nelson Semedo

POR Portekiz
Yaş: 33 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de yeni yabancı oyuncu kuralı kapsamında kadro planlaması yeniden şekilleniyor. Sarı-lacivertli yönetim, 10+4 düzenlemesine uyum sağlamak için kadroda ayrılık ihtimallerini değerlendirirken, Nelson Semedo'nun geleceği öne çıkan başlıklardan biri haline geldi.

SEMEDO İÇİN SUUDİ ARABİSTAN İHTİMALİ

Fenerbahçe de sürpriz ayrılık! İsmail Kartal Fred kalsın dedi piyango ona vurdu 1

Fenerbahçe'nin 2003 öncesi doğumlu 11 futbolcusundan en az biriyle yollarını ayırması gerekiyor. Daha önce Fred'in ayrılığı seçeneği teknik direktör İsmail Kartal tarafından kabul görmezken, yönetim bu kez Nelson Semedo dosyasını masaya yatırdı.

Portekizli sağ beke Suudi Arabistan'dan ilgi olduğu belirtilirken, Al Shabab'ın oyuncu için teklif sunduğu öğrenildi. Gornik karşılaşmasındaki performansıyla beğeni toplayan Semedo'nun satılması halinde Fenerbahçe'nin yabancı oyuncu planlamasında önemli bir rahatlama yaşaması bekleniyor.

SAĞ BEK PLANI DEĞİŞEBİLİR

Fenerbahçe de sürpriz ayrılık! İsmail Kartal Fred kalsın dedi piyango ona vurdu 2

Semedo'nun ayrılığı gerçekleşirse sağ bek rotasyonunun nasıl oluşturulacağı da merak konusu. Bu bölgede Mert Müldür ve Mimovic'i kadrosunda bulunduran sarı-lacivertlilerde, İsmail Kartal'ın U23 kriterine uygun yeni bir sağ bek transferi talep edebileceği ifade ediliyor.

KADRO PLANLAMASI DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe de sürpriz ayrılık! İsmail Kartal Fred kalsın dedi piyango ona vurdu 3

Semedo'nun olası ayrılığı yabancı kontenjanındaki sorunu tamamen çözmeye yetmeyecek. Fenerbahçe'nin yeni bir santrfor transferi yapabilmesi için ya U23 kontenjanında yer açması ya da 2003 öncesi doğumlu bir futbolcuyla daha yollarını ayırması gerekecek.

Bu doğrultuda kadrodan ayrılması muhtemel isimler arasında Anderson Talisca ile Jayden Oosterwolde'nin de öne çıktığı belirtiliyor. Yönetim, transfer döneminin kalan bölümünde kadro yapılanmasını bu doğrultuda şekillendirmeyi hedefliyor.

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