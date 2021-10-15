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Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kararı!

15.10.2021 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, tecrübeli orta saha oyuncusu Jose Sosa'yla ilgili kararını verdi. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Jose Sosa'yla yeni kontrat yapılmayacak. Sarı-Lacivertli yönetim kararı teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda verdi. Ali Koç da tam yetki verdiği Vitor Pereira'nın kararını onayladı.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kararı!
Jose Sosa

Jose Sosa

ARJ Arjantin
Yaş: 36 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe sözleşmesi sezon sonunda bitecek Jose Sosa'nın kontratını -Vitor Pereira'nın raporu ve Ali Koç'un onayı doğrultusunda- uzatmama kararı aldı. 36 yaşındaki Jose Sosa'nın Fenerbahçe macerası en geç sezon bitimiyle sona erecek. Tecrübeli ismin futbola başladığı Estudiantes'e dönüp burada forma giydikten sonra yeşil sahalara veda etmesi bekleniyor.

İŞTE AYRILIK SEBEBİ

Fenerbahçe'nin verdiği kararda Jose Sosa'nın ilerleyen yaşı, oyuncunun yıllık 1,5 milyon euroluk maaşı ve gelecek sezon uygulanacak olan yabancı kuralının etkili olduğu belirtildi. Öte yandan Sosa'nın son dönemde yaşadığı sakatlıklar da bu kararın çıkmasında belirleyici oldu.

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TRABZONSPOR MAÇINDA İLK 11 İDDİASI

Bu arada adale sakatlığı sebebiyle yaklaşık 1,5 aydır formasından uzak olan Jose Sosa tamamen iyileşti. Bir süredir takımla çalışan Jose Sosa'nın Süper Lig'de pazar akşamı oynanacak olan Trabzonspor maçına ilk 11'de başlayacağı iddia ediliyor. Arjantinli yıldız en son deplasmanda 2-0 kazanılan Altay maçında 90 dakika sahada kalmıştı.

YENİ ADRESİ

Öte yandan Jose Sosa'nın Fenerbahçe'den sonra hangi takıma transfer olacağı da merak konusu. Sosa'yı sezon başında Estudiantes istemiş ancak Arjantinli yıldız ailevi sebeplerden dolayı futbola başladığı kulübe -şimdilik- dönmeme kararı almıştı

5 MAÇTA GOL VE ASİST YOK

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde toplam 5 maça çıkan Jose Sosa skor katkısı yapamadı. Sosa bu 5 maçta toplam 315 dakika süre aldı.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü José Sosa Vitor Pereira
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