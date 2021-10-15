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Ahmet Ağaoğlu: Fenerbahçe'yi yeneriz

15.10.2021 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe maçı hakkında konuştu.

Ahmet Ağaoğlu: Fenerbahçe'yi yeneriz

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

"F.BAHÇE MAÇINDAN ARZU ETTİĞİMİZ SKORLA ÇIKARIZ"

Fenerbahçe maçı için taraftarlara mesaj gönderen Ahmet Ağaoğlu "Taraftarların maça büyük ilgisi var. Taraftarlardan ricam, 90 dakika desteği eksik etmesinler. Oyuncular buna önem veriyor. Taraftarın, özellikle de Trabzonspor taraftarının itici güç olduğunu sürekli söylüyorlar. Fenerbahçe maçına her yönüyle hazırız. 21 bin taraftarın enerjisine, desteğine ihtiyaç var. Sonuna kadar destek gelirse, bu maçtan arzu ettiğimiz skorla çıkarız." dedi.

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"HER ŞEYİ KAYBEDERSİNİZ"

Ahmet Ağaoğlu ayrıca "Bizim yapımızda sabır yok. Oynadığımız futbol umut verici, bizi başarıya taşıyacak bir futbol oynuyoruz. Lig uzun bir maraton, 38 maç oynayacağız. Daha dörtte birini bile tamamlamadık. Geriye düşebiliriz ama maçı çevirecek gücümüz var. Puan kaybedebiliriz, telafi de ederiz. Taraftar arkamızda olursa, üstesinden gelemeyeceğimiz engel yok. Ne zaman ki mücadeleyi bırakırsınız, o zaman her şeyi kaybedersiniz. Oynadığımız ilginç maçlar oldu, Konya'daki maç önemliydi. Galatasaray maçında 2-0 geriye düştük rahat da kazanabilirdik. Geri dönüş direnci gösterdik." ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Trabzonspor
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